張信哲不談情說愛 非常欣賞的他成了「共犯」

〔記者陽昕翰／台北報導〕情歌王子張信哲將推出新專輯《屬於》，第二波主打歌《共犯》由雞丁與搭檔李宗軒聯手譜寫詞曲，這首歌不談情說愛，改用搖滾風格唱出每個人在這個世界中，可能無意間變成「共犯」的糾結心情，這首歌也邀來老搭檔李振權操刀製作。

張信哲推出新專輯，力邀新生代音樂人合作新歌。（潮水音樂提供）

時刻掌握華語樂壇動態，張信哲更不吝提攜後進，他非常欣賞曾入圍金曲獎的樂團「理想混蛋」，這次發片主動提出想要合作想法。「理想混蛋」主唱雞丁接到前輩張信哲邀約，感到驚喜不已，立刻進入創作模式，火速寫下新歌《共犯》。

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《共犯》的歌詞貼近現實，張信哲談到，這首歌不只是控訴，更是對現代人的一種提醒，「是否能夠不再沉默，勇敢說出真話？」歌曲開場以電影感的電吉他，搭上木吉他與節奏鼓聲層層推進，營造出從壓抑到爆發的情緒旅程，堪稱是張信哲在音樂生涯的突破。張信哲也預告，這張專輯不像以前只專注於情歌，而是想講「自己」與「人心」，「這次我希望更多人能從音樂中重新認識自己，並且跟自己和解。」

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