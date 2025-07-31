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娛樂 最新消息

CreepHyp首度登台 浪人祭2025引爆搖滾熱潮

〔記者鍾志均／台北報導〕2025「浪人祭 Vagabond Festival」將於10月17日至19日在台南安平盛大舉行，今公開日本高人氣四人搖滾樂團CreepHyp將首次登上浪人祭舞台，帶來一場真摯且炸裂的現場震撼！

日本超人氣樂團CreepHyp確定出演浪人祭。（笨道策展提供）日本超人氣樂團CreepHyp確定出演浪人祭。（笨道策展提供）

CreepHyp成立於2001年，由主唱兼吉他手尾崎世界觀領軍，以辨識度極高的高亢嗓音與時而直白、時而哀傷的歌詞著稱，代表作包括《憂、燦々》、《キケンナアソビ》、《栞》等廣受歡迎的單曲，也為電影《百元之戀》獻唱片尾曲《百八円の恋》廣為人知。

CreepHyp在日本年輕世代中人氣極高，足跡遍及日本武道館、大阪城展演廳等萬人大型場館！爆發力十足、且情感濃烈的現場演出，讓他們在日本的搖滾樂壇中佔有一席之地。

此外，主唱尾崎世界觀近期也以文學作品《轉之聲》（転の声）二度入圍由日本文學振興會主辦的第171屆芥川賞，展現跨足音樂與文學的多重才華。

早在5年前，CreepHyp本來預計舉辦首場台灣公演，無奈遇上疫情攪局取消，這次將是CreepHyp成團二十多年來，首度來台演出，讓主唱尾崎世界觀充滿期待：「光是確定要第一次到台灣演出，這點就已經很特別了，不管演奏哪一首歌都會是特別的。所以想在正式演出前，一邊期待一邊煩惱地慢慢決定歌單。」

談到未來是否有機會與台灣創作者展開跨界合作，尾崎世界觀回應：「當然有。我自己本身也受到許多台灣創作者作品的影響，非常希望未來有一天能實現合作。」

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