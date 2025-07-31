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唐玲聞沈玉琳健康亮紅燈震驚 揭演藝圈辛酸秘密

女星唐玲（左）聽到沈玉琳健康亮紅燈入院，感覺相當震驚。（翻攝自臉書）女星唐玲（左）聽到沈玉琳健康亮紅燈入院，感覺相當震驚。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕57歲藝人沈玉琳驚傳病倒入院，助理與老婆芽芽證實他身體不適就醫檢查，但病因仍不明。長期抗癌飽受身心折磨的女星唐玲得知此事，今（31）發文感嘆：「那些燈光下的笑容，藏著多少不能說的累與撐」，可見演藝圈台上風光無限，私底下辛苦、辛酸不少。

唐玲見到沈玉琳從幕後到幕前的努力。（翻攝自臉書）唐玲見到沈玉琳從幕後到幕前的努力。（翻攝自臉書）

唐玲表示自己是從新聞得知沈玉琳住院消息，她說：「我心頭一驚，像看見熟悉的晴朗天空忽然被沉重烏雲覆蓋」。她回憶起自己剛出道的時候，沈玉琳擔任製作人，總是在攝影機後方掌握著節目呼吸節奏，儼然是控場的靈魂人物。

之後沈玉琳走到幕前，自己成為藝人，成為萬眾矚目焦點，唐玲心中默默讚嘆，偶爾在其他場合相遇，也會彼此給對方一個笑容、寒喧點頭致意。唐玲說：「這份同行默契，是時光累積的溫度。這圈子表面光彩熠熠，但走在裡面的人才知道，那些燈光下的笑容，藏著多少不能說的累與撐」。

唐玲認為演藝圈表面風光，私底下充滿了疲倦與硬撐，更應該重視健康。（翻攝自臉書）唐玲認為演藝圈表面風光，私底下充滿了疲倦與硬撐，更應該重視健康。（翻攝自臉書）

唐玲更進一步指出：「我們這代製作人與藝人，從幕後到幕前，從迷惘到堅定，秉持敬業，竭盡所能，只為讓自己的光照亮世界再多一點點」。

唐玲祝福沈玉琳能夠平安度過身體的低潮，回到工作崗位上繼續帶給觀眾歡樂，也希望仍在演藝圈的同行要好好活著，她叮嚀：再忙、再拚，也別忘了好好活著，身體的健康才是最重要的事情。

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