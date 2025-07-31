才出道5天！日本甜美正妹被迫退團 竟拍過FC2暗黑片

麥野紬（麥野つむぎ）出道才5天就被退團。（取自「www.j-cast.com」）

麥野紬（左2）出道5天就結束偶像生涯。（擷取自ICECREAM SCREAM的官方X）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本女子偶像團體「ICECREAM SCREAM」本（7）月28日宣布，才剛加入5天的新成員麥野紬（麥野つむぎ），已退出團體並跟經紀公司解約。消息一出震撼粉絲圈，但也有民眾立刻翻出麥野紬的「黑歷史」，曾拍過成人片在FC2發布，恐是她退出團體的原因。

日媒《J-CAST》報導，麥野紬是22日才宣布加入ICECREAM SCREAM的新成員，甚至也參與了北海道電視台的綜藝節目錄影。看似一切順利展開活動的麥野紬，卻在28日遭官方以「加入時的審核機制出現問題」，被迫結束僅5天的偶像生涯。

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據報導，ICECREAM SCREAM的經紀公司表示，「由於麥野紬虛報了過去的活動經歷，對於加入時的審核機制出現問題，以及造成粉絲們的擔憂，我們深感抱歉。」同時，官方也強調，「關於此事，請勿向其他成員進行詢問或提問。」而麥野紬的官方社群帳號也被刪除。

以「虛報活動經歷」為理由，將麥野紬退出團體一事，引發粉絲間兩極化的評價。不過，日本網友很快便找出「虛報活動經歷」的真正內幕，麥野紬過去疑似拍攝過無碼的成人影片，並在FC2等成人平台上發布，甚至連影片「番號」都被找出來，還有人從臉部輪廓等，身體細節進行比對，指出成人影片與麥野紬本人高度相似。

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