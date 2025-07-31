家寧祭出「香水玫瑰」爆抓姦 網怒：8分鐘看了什麼

前情侶檔YouTuber家寧（右）與Andy撕破臉。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級」前情侶檔Andy與家寧分手後，兩人撕破臉互指控對方。兩人因公司帳目、逃漏稅等問題對簿公堂，今（31）家寧在YouTube頻道上新片，以「香水玫瑰」為題，指目睹Andy出軌還被抓姦，原本打算結婚也遭Andy拒絕。

家寧曬出Andy出軌證據。（翻攝自YouTube）

家寧在影片當中以「香水玫瑰」稱呼小三，更表示自己在生日前一晚目睹Andy與香水玫瑰在「315號房」床上親密，本應是憤怒至極的回憶，家寧卻像讀稿機一樣說出，還形容現場瀰漫香水氣味、貓咪陪襯。

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家寧以「香水玫瑰」代指小三。（翻攝自YouTube）

這支影片中的訊息量太大，原本應是家寧反擊的武器，但家寧不知為何選擇用一種奇妙的方式錄製影片。她穿著白色襯衫搭配牛仔褲（或牛仔裙）坐在白色沙發上，手持資料，用抽象的字眼、詭異的方式陳述細節，彷彿她不是當事人，完全沒有使出殺手鐧的殺氣。

家寧暗示小三不僅一人。（翻攝自YouTube）

該影片長達8分鐘，許多網友看完之後，忍不住問：「我到底聽了什麼東西？」、「完全看不懂要表達什麼」、「這8分鐘我看了什麼」。

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