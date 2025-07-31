晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林雨葶扮小三成「悲劇元兇」 預告被罵翻：我很抱歉

〔記者傅茗渝、實習記者黃珮涵、鄭毓昕／台北報導〕大愛新戲《我們六個》將於8月5日首播，取材自真實家庭悲劇，劇情描繪六兄妹歷經人生低谷後彼此扶持的動人故事。今（31日）舉辦首映記者會，天心、馬志翔領銜出席，黃薇渟、涂善存、邱宇辰、陳妤、方語昕、安乙蕎、林雨葶及多位新生代演員到場，氣氛溫馨感人，角色原型也親臨現場，讓演員們數度落淚。

大愛新戲《我們六個》今舉辦首映記者會，主演齊聚一堂。大愛新戲《我們六個》今舉辦首映記者會，主演齊聚一堂。

黃薇渟飾演大姊林秋伶，感性表示：「人生有非常多的苦難，可是只要走過去，就能成為不一樣的人。」她提到遇到低潮會選擇獨處、自我消化，並指出《我們六個》強調的核心價值是「看見」與「選擇」，即使面對惡意，也要選擇善意回應。

涂善存詮釋長大後的大哥林作賢，首次演出真人真事讓他備感責任。他說：「我經歷的可能連他們人生的百分之一都不到。」他提到自己同樣由單親媽媽撫養長大，曾夢想成為籃球員，後來為了承擔家計而改變人生方向，如今投身演藝圈，「我還是努力證明自己當中！」

邱宇辰粉絲租下西門町廣告看板支持。（大愛提供）邱宇辰粉絲租下西門町廣告看板支持。（大愛提供）

邱宇辰飾演的林作逸，看片花時起雞皮疙瘩，想起角色原型曾說：「苦難雖然痛苦，但如果面對陽光，苦難就會在你背後。」他勉勵觀眾相信正能量，也感謝粉絲自發在西門町設置電視牆為新劇宣傳，「希望更多人看到《我們六個》的溫暖。」

其他成年演員也深受角色啟發。陳妤飾演四妹林宜瑩，「光看劇本就流眼淚了」；方語昕詮釋五妹林青瑩，認為只要願意面對，就能迎向陽光；安乙蕎飾演老么郭品秀，則說這個故事提醒她「有能力時，就要做一個手心向下的人。」

林雨葶（右起）劇中介入馬志翔、天心婚姻，笑說最好準備被罵翻。林雨葶（右起）劇中介入馬志翔、天心婚姻，笑說最好準備被罵翻。

飾演介入家庭的黃秋鳳一角，林雨葶表示角色黑暗又複雜，讓她花了很多時間準備。「在劇中自己是這個家庭悲劇的開端，我很抱歉。」她也說每個人都有不同面向，「大家看了一定會有很多感受」，更坦言：「大家也可以盡量罵我沒關係，這部戲很難能可貴！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中