林雨葶扮小三成「悲劇元兇」 預告被罵翻：我很抱歉

〔記者傅茗渝、實習記者黃珮涵、鄭毓昕／台北報導〕大愛新戲《我們六個》將於8月5日首播，取材自真實家庭悲劇，劇情描繪六兄妹歷經人生低谷後彼此扶持的動人故事。今（31日）舉辦首映記者會，天心、馬志翔領銜出席，黃薇渟、涂善存、邱宇辰、陳妤、方語昕、安乙蕎、林雨葶及多位新生代演員到場，氣氛溫馨感人，角色原型也親臨現場，讓演員們數度落淚。

大愛新戲《我們六個》今舉辦首映記者會，主演齊聚一堂。

黃薇渟飾演大姊林秋伶，感性表示：「人生有非常多的苦難，可是只要走過去，就能成為不一樣的人。」她提到遇到低潮會選擇獨處、自我消化，並指出《我們六個》強調的核心價值是「看見」與「選擇」，即使面對惡意，也要選擇善意回應。

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涂善存詮釋長大後的大哥林作賢，首次演出真人真事讓他備感責任。他說：「我經歷的可能連他們人生的百分之一都不到。」他提到自己同樣由單親媽媽撫養長大，曾夢想成為籃球員，後來為了承擔家計而改變人生方向，如今投身演藝圈，「我還是努力證明自己當中！」

邱宇辰粉絲租下西門町廣告看板支持。（大愛提供）

邱宇辰飾演的林作逸，看片花時起雞皮疙瘩，想起角色原型曾說：「苦難雖然痛苦，但如果面對陽光，苦難就會在你背後。」他勉勵觀眾相信正能量，也感謝粉絲自發在西門町設置電視牆為新劇宣傳，「希望更多人看到《我們六個》的溫暖。」

其他成年演員也深受角色啟發。陳妤飾演四妹林宜瑩，「光看劇本就流眼淚了」；方語昕詮釋五妹林青瑩，認為只要願意面對，就能迎向陽光；安乙蕎飾演老么郭品秀，則說這個故事提醒她「有能力時，就要做一個手心向下的人。」

林雨葶（右起）劇中介入馬志翔、天心婚姻，笑說最好準備被罵翻。

飾演介入家庭的黃秋鳳一角，林雨葶表示角色黑暗又複雜，讓她花了很多時間準備。「在劇中自己是這個家庭悲劇的開端，我很抱歉。」她也說每個人都有不同面向，「大家看了一定會有很多感受」，更坦言：「大家也可以盡量罵我沒關係，這部戲很難能可貴！」

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