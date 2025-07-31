朴寶劍帥接任韓國觀光大使！ 甜唱主題曲「韓服造型」世子回歸

朴寶劍被欽點為「2025韓國觀光名譽宣傳大使」。（翻攝自韓國觀光公社）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期因《苦盡柑來遇見你》拿下青龍獎「男子人氣獎」的朴寶劍，被韓國文化體育觀光部及韓國觀光公社欽點為「2025韓國觀光名譽宣傳大使」。委任儀式上公開兩部宣傳片，一部是朴寶劍與神祕朋友們一起前往韓國各地旅行的幻想電影概念短片，另一部則是由朴寶劍親自獻唱的《On My Way》MV。

今年的宣傳片製作是與Netflix合作，重新詮釋了《魷魚遊戲》、《殭屍校園》等人氣系列劇集，並分別將慶尚道及全羅道的魅力比喻為劍舞及僧舞的主題影片。

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蟬連「國民弟弟」及「最受歡迎男星」封號多年的朴寶劍，在韓國一向被視為零負評男神，觀光宣傳片中的韓服造型，讓不少粉絲直呼根本一秒夢回《雲畫的月光》的世子殿下啊…。朴寶劍在委任儀式上謙虛表示：「被稱為『我們國家的面孔』，聽到這樣的說法讓我受寵若驚，我會更加努力，讓更多人認識並喜愛韓國。」

朴寶劍在今年的觀光宣傳片中特別以韓服造型入鏡。（翻攝自韓國觀光公社YT）

MV主題曲《On My Way》由朴寶劍首次為觀光影片獻唱，歌曲由知名K-POP製作人KENZIE率領的KZLAB製作團隊創作，現已於Spotify、Melon等主流音樂平臺上架。而這也是韓國文化體育觀光部及韓國觀光公社在繼防彈少年團（BTS）、演員李政宰以及女團NewJeans之後，首次找來「能演又能唱」的全方位藝人擔任觀光大使。

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