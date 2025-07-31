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娛樂 最新消息

7月份已奪3條人命 媒體人嘆：保護令成催命符？

谷姓夜店女公關遭到兇殘刺殺。（翻攝自IG）谷姓夜店女公關遭到兇殘刺殺。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北市知名夜店谷姓夜店女公關昨（30）遭劉姓前男友持彈簧刀猛刺過世，警方循線逮捕。此事件掀起社會對「保護令」討論，媒體人謝曜州無奈表示：保護令便催命符。

媒體人謝曜州大嘆保護令成催命符。（翻攝自臉書）媒體人謝曜州大嘆保護令成催命符。（翻攝自臉書）

謝曜州在社群發文指出「正在聲請保護令的人，真的要小心、保重」他更進一步表示「多起命案顯示，保護令下來的時候，就是對方抓狂行兇的時候」。

除谷姓女公關之外，本月7日新北市土城也發生人倫悲劇，謝姓男子當街持刀砍殺妻小，造成一對姊妹花身亡。身亡的張姓女子也因謝男曾有多次家暴紀錄，故聲請保護令，希冀保障自身及家人安全，未料激怒謝男，反造成社會案件。

新北市土城張姓姊妹騎機車疑遭張姓姊姊丈夫、46歲男子謝文雄殺害。（本報資料照，記者徐聖倫翻攝）新北市土城張姓姊妹騎機車疑遭張姓姊姊丈夫、46歲男子謝文雄殺害。（本報資料照，記者徐聖倫翻攝）

謝男還曾經在社群寫下「心碎了無痕，最後一顆心，也碎了，可以了，我甘願了」。谷姓女公關也聲請保護令避免劉姓男子靠近他，沒想到仍遭殘殺，谷女身邊友人也忍不住感嘆：保護令到底有什麼用？

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