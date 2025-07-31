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Gigi臉書無故遭停用 氣到內心無限咒罵

藝人史丹利（左）和Gigi努力搶救臉書粉絲專頁。（翻攝自臉書）藝人史丹利（左）和Gigi努力搶救臉書粉絲專頁。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人Gigi今（31）日在社群發長文，狂飆自己臉書帳號被停用的過程及原因，她覺得心情相當沉重，並忍不住說：「真的內心無限咒罵耶！」

Gigi表示自己可能因為移除某個不認識帳號的標註，導致帳號被停用，但為什麼會這樣？她感到非常不解與憤怒。她說自己接到通知，說違反了社群規則，在180天內可申訴，不然就會被永久停用帳號。

Gigi（前）粉絲專頁被停用就算了，還被指是因「誠信」問題。（翻攝自臉書）Gigi（前）粉絲專頁被停用就算了，還被指是因「誠信」問題。（翻攝自臉書）

「當然我立刻提出申訴，但也就在我提出申訴，照著meta提供的步驟按部就班操作，拍了三個角度的照片，還有提供我的身分證明後，便馬上收到『永久停用』的通知」Gigi氣到繼續說：被停用的原因竟然是她的「誠信」有問題。這讓Gigi忍不住瞪大眼睛說：「蛤？！什麼意思！！」

期間老公史丹利和經紀人依舊可以看見粉絲專頁，後來她發限動分享自己的個人臉書被停用，也收到很多朋友和她有相同情形。「也許你會想說就是帳號被停了，有那麼嚴重嗎？！」Gigi很認真回答「是的」，因為Gigi的粉絲專業由她個人操作，沒有其他管理員，雖然粉絲15萬人不是最高，但卻花了她許多心血，且耽誤到她工作發文，讓她這幾天心煩意亂。

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