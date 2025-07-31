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娛樂 最新消息

天心遭小三侵門踏戶狠逼致死！全場心疼哭成一片

〔記者傅茗渝、實習記者黃珮涵／台北報導〕大愛最新力作《我們六個》今（31）日舉辦首映記者會，全體主演天心、馬志翔、游珈瑄、潘親御、阮柏皓、吳采庭、何潔柔、蕭晴曦、黃薇渟、涂善存、邱宇辰、陳妤、方語昕、安乙喬齊聚一堂，洋溢著家人重聚的溫暖氣氛，演員們看見「真實本尊」落淚觀影，更是忍不住頻頻拭淚。天心動情表示：「我相信傷痛不會好，但希望觀眾能感受到，每一次的幸福都來得不容易。」

天心與馬志翔在《我們六個》中飾演夫妻，戲裡爭執衝突不斷，戲外默契滿分。（記者潘少棠攝）天心與馬志翔在《我們六個》中飾演夫妻，戲裡爭執衝突不斷，戲外默契滿分。（記者潘少棠攝）

天心繼《我的完美男人》後，闊別12年再與導演王傳宗合作，一看到劇本便一口答應，發現搭檔竟是一直想合作卻無緣的馬志翔，更直呼：「這真的是老天安排！」日前她也在社群上幽默發文：「擄獲新的一枚老公。」被問到劇中由馬志翔飾演的「新老公」與真實生活中的老公誰比較帥，她羞澀笑說：「Man的點不一樣啦！」

在《我們六個》中飾演父親角色，馬志翔感性表示：「看到孩子們發光發熱，我哭在心底。」（記者潘少棠攝）在《我們六個》中飾演父親角色，馬志翔感性表示：「看到孩子們發光發熱，我哭在心底。」（記者潘少棠攝）

談到郭富美這個角色，天心形容是一位無論遇到什麼困難，始終將溫暖、正面一面留給孩子的母親，甚至不捨在孩子面前落淚。她感慨得說：「誰沒看過自己媽媽發瘋啊！」拍攝期間，她坦言自己一度控制不了落淚，導演即時勸她忍住。天心角色命運多舛，戲外情緒還得靠遠在韓國的老公幫忙消化，她表示近日韓國正值酷暑，老公想起她去年同時間正烈日下努力拍攝，突冒一句：「老婆妳辛苦了！」讓她感動到當場噴汗又噴淚。

天心首度挑戰飾演盲人母親，詮釋命運多舛卻堅強撐起六名孩子的角色，展現深刻母愛。（記者潘少棠攝）天心首度挑戰飾演盲人母親，詮釋命運多舛卻堅強撐起六名孩子的角色，展現深刻母愛。（記者潘少棠攝）

談及劇中夫妻互動，馬志翔展現「肌肉派暖男」本色，拍攝菜市場緊急抱癲癇發作的天心奔跑送醫場景時，狂奔3、4次才成功，他笑說：「當時導演不喊卡，我百米衝刺都跑完了，腿軟大家還沒發現。」看片花時，他感性表示孩子們的成長與蛻變讓他最為感動，「看到他們沒長歪、反而發光發熱，我真的哭在心底。」

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