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娛樂 最新消息

王陽明「男性戰鬥力」提升老婆有感 缺席《角頭》宣傳：會包場

〔記者鍾志均／台北報導〕王陽明今（31）出席保健食品代言活動，問到吃了保健品，是否對「男性戰鬥力」有幫助？追問太太蔡詩芸有無感受到？王陽明笑稱，「有，一定有，不然你們可以去問她（Dizzy）。」外界好奇是否有機會拚第二胎，他笑說每年都會過兩個父親節，很夠了。

王陽明出席保養品牌代言。（火星生技提供）王陽明出席保養品牌代言。（火星生技提供）

最近拍攝籃球實境節目的王陽明，坦言節目很累，很辛苦，「正在進行魔鬼訓練，每天早上七點就開始，全身酸痛、訓練到抽筋是常態」，表示節目刺激，又很硬，加上很多人本來就是球員，球季一流，所以要不斷去調整，想辦法進步。

43歲的他稱，藉由這次全新投入訓練的機會，將身體推到極限，「過程中當然也有受傷，但我學會如何更懂得拉伸、跑步、保護自己。」更不忘代言人身分推薦食品，另外就是要培養健康的生活習慣，像是飲食、運動、休息都要顧好。

王陽明出席保養品牌代言。（火星生技提供）王陽明出席保養品牌代言。（火星生技提供）

王陽明自嘲年紀不小了，明顯感受到跟10年、20年前的差別，「最重要是了解自己的身體，同時心態調整很重要」，強調很多運動員30歲就退休，但不代表不能運動，可以去打高爾夫、游泳到80歲等等。

此外，王陽明去年參與的《角頭—大橋頭》在台上映後，成績勢如破竹，全新系列《角頭—鬥陣欸》也將登場，王陽明先前被爆會「現身」，他感謝爆雷的喜翔，表示戲外他是好哥哥，一直和他學習，但這次不會加入宣傳，承諾會包場力挺。

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