日女星北川景子新作曝光 首發品驚艷眾人

北川景子與她初次登上雜誌專欄的手工包款。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星北川景子昨（30）日更新社群平台，曬出她即將在雙月刊手作雜誌《COTTON TIME》連載專欄的第一期成果，只見是一個黃色的包包，製作非常精美，讓人大讚：未免也太有才華！

北川景子巧手自製迷你包包，作法即將在《COTTON TIME》公開。（翻攝自X）

北川景子也在社群網站上寫著：「我將在手作雜誌《COTTON TIME》撰寫一系列關於手工製品的文章，從來都沒想過興趣也能發展成專欄，超榮幸」。北川景子與主婦之友社合作，在雜誌《COTTON TIME》開專欄，第一期她製作了黃色的迷你手提包包，看起來非常精美，該期雜誌將從8月7日開始販售。

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在雜誌中，北川景子將會附上完整製作方式，教讀者從零開始，製作出美麗的包包。

北川景子覺得能把興趣跟大家一起分享，市件非常好的事情。（翻攝自X）

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