音樂劇《日落大道》首度來台！經典橋段今彩排搶先釋出

〔記者許世穎／台北報導〕經典音樂劇《日落大道》30週年全新巡演版本首度來台演出，今（31）日舉行彩排記者會，多年來活躍於古典跨界與音樂劇領域的「跨界美聲天后」莎拉布萊曼暌違30年再度演出音樂劇，演繹曾經榮耀一時、卻被時代遺忘的女星諾瑪，直說現在可以更成熟、更深入地演繹諾瑪內心，感性形容：「她的生命軌跡，就像是無數女性藝術家的寫照。」

莎拉布萊曼出席音樂劇《日落大道》彩排記者會，放送愛心。（寬宏提供）

同台演出的澳洲演員堤姆德拉克斯也感動表示：「她用歌劇般的聲音與舞台控制力，把這個角色詮釋得淋漓盡致，是我從小的偶像。」他在劇中飾演年輕編劇喬，在劇中引領觀眾進入諾瑪世界。他也分享：「喬非常人性化，他有理想，也有現實的掙扎。我覺得觀眾會從他身上看到自己在面對誘惑與良知時的選擇。」

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音樂劇《日落大道》今舉行彩排記者會。（寬宏提供）

飾演亞堤格林的奈吉爾哈克去年曾因演出《西貢小姐》來台，這次再次回歸，他形容角色為「心地善良、代表穩定與溫柔的存在，卻也被捲入複雜的情感糾葛」，並讚賞台灣觀眾對戲劇的熱情與細膩回饋。

該劇今天搶先彩排經典橋段《Let’s Do Lunch》，以磅礴音樂、震撼視覺與層層堆疊的情感描寫，引領觀眾走入夢與現實邊界徘徊的銀色世界。為呼應原作電影的黑白美學，本次製作特別採用黑白對比色調結合現場投影與攝影技術，營造如同銀幕般的視覺氛圍。

燈光設計細膩捕捉角色內心起伏，將舞台空間化為情感濃烈的心靈場域。舞台設計採用工業風建築結構與經典棕櫚樹意象，並以大型雙層旋轉裝置打造立體場景，營造視覺深度與心理暗示。

音樂劇《日落大道》今舉行彩排記者會，搶先曝光經典曲目。（寬宏提供）

舞台前方如電影膠卷般律動的蕾絲前簾，則以馬達控制開闔，讓觀眾彷彿從「偷窺者」視角窺見角色內心世界。團隊也保證演出時絕對不會讓劇迷失望。《日落大道》將於8月2日起至10日在國家戲劇院演出，購票請洽寬宏售票。

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