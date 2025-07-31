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娛樂 日韓

49歲男星豪擲1.4億台幣購屋 鬆口：確定婚期會公布

49歲男星金鍾國感情狀況始終成謎。（翻攝自IG）49歲男星金鍾國感情狀況始終成謎。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星金鍾國橫跨歌唱、綜藝兩界，更是熱門綜藝《Running Man》、《我家的熊孩子》固定班底，不過金鍾國的感情卻始終保持神祕，包含劉在錫、李光洙等好友都常拿感情問題虧他。近期金鍾國被報導以現金全款買下62億韓圜（約新台幣1.4億元）豪宅，還在節目中爆出：「確定結婚日期會公開」嚇壞現場來賓。

金鍾國的藝人朋友都笑他的女朋友就是「健身」。（翻攝自IG）金鍾國的藝人朋友都笑他的女朋友就是「健身」。（翻攝自IG）

金鍾國先前遭韓媒報導買下約70坪高級別墅，更豪氣的是該房產總價值62億韓圜，金鍾國竟然全款以現金結清，外界傳出他想把這處豪宅當作婚房。

面對外界質問，金鍾國說並不是因為交了女朋友，不過，如過未來要結婚的話，這幢豪宅當然是新婚房屋，他自己加碼說：如果有確定的婚期會再公布。

金鍾國買房竟然用現金全款支付。（翻攝自IG）金鍾國買房竟然用現金全款支付。（翻攝自IG）

對金鍾國而言，演藝事業發展順利，早就不愁吃穿，但他始終保持勤儉個性，先前為了省錢，還不使用麻醉藥，全程清醒照大腸鏡，還透露檢查過程中有跟醫師聊天，驚掉眾人下巴。

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