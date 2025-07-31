阿翔撞臉74歲蚵農阿伯！楊繡惠語出驚人全場笑歪

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持民視《綜藝新時代》，本周與來賓「餅乾」馮晨軒、胡祖薇到金門拍攝，首先抵達南石滬公園著名的「喊泉」，這裡有著特殊造型的大喇叭，只要投幣後對著喇叭大喊，分貝越高，噴泉可以噴出越高的泉水，籃籃對阿翔喊話要說自己的好話後投幣，卻沒想到阿翔語出驚人大喊:「籃籃是我們的小兄弟」籃籃當場傻眼，急著想找退幣孔關掉大喇叭的舉動笑翻眾人。

阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓「餅乾」馮晨軒、胡祖薇到金門拍攝。（民視提供）

一行人造訪曾是軍營的全新體驗園區，現場也有水彈槍射擊遊戲，更是讓藝人玩的不亦樂乎。接著抵達金門獨有的全世界最大石蚵田，聳立在潮間帶中壯觀的花岡岩景色，更有著「海上兵馬俑」的美名，眾人來體驗最在地的採蚵文化，但蚵田泥濘軟爛的泥巴難以行走，讓藝人們哀哀叫寸步難行，但現場直接夾起現剝開的蚵仔，阿翔用水沖洗後直接讓一旁的來賓胡祖薇吃，大呼鮮甜入口即化，享受美食一臉滿足。

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節目中邀請到在地蚵農74歲阿伯，勇健的他揹著三、四十公斤採收的蚵仔，讓大家看傻眼，阿翔甚至喊來籃籃體驗，沒想到籃籃把扁擔一挑上肩，直接腿軟讓她尖叫聲連連。

楊繡惠說阿翔撞臉74歲蚵農阿伯。（民視提供）

楊繡惠在一旁緊盯74歲蚵農阿伯與阿翔，黝黑皮膚與乾瘦身材讓楊繡惠直呼他們「撞臉」還大膽直言阿翔老了一定長這樣，讓全場笑歪。接著在職人捷克的帶領下，眾人品嘗到「產地直送」的Q彈鮮蚵，職人更準備了將蚵乾曬了七天後，才能做出的金門當地特色佳餚—回鄉飯，蚵乾飯入口的鮮甜滋味更讓楊繡惠讚不絕口，感性的說出「有阿嬤的味道」。

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