胡一天終於有新戲拍 昔待業2年「落魄當起外送員」

中國男星胡一天沒接戲2年，一度當起速食店外送員。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾憑青春校園劇《致我們單純的小美好》走紅的31歲中國男星胡一天，在2023年8月27日拍攝《惜花芷》殺青後，就再也沒接到戲約，一度因沒收入轉行當起速食店外送員。不過就在今（31）日，胡一天工作室突然公布他將在8月開拍新戲，令粉絲開心不已，等待了700多天，終於等到男神回歸。

胡一天因《小美好》爆紅，當時是知名影視公司「華策」旗下演員，更被封為「華策一哥」，在2023年3月宣布離開公司，同年8月27日拍完《惜花芷》後，就再也沒有演新戲，面臨許多粉絲詢問是否還有要演戲？胡一天多次以「退休了」、「換工作」等話語回應，還被網友拍到當起速食店外送員，生計陷入困頓。

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胡一天將在8月開拍新戲，令粉絲開心不已。（翻攝自微博）

今（31）日，胡一天工作室宣布胡一天已經接下《天才女友》劇組邀約，將與女星田曦薇合作，劇集改編自同名小說，描述天才少女與學霸青梅竹馬一路走到婚姻的青春戀愛故事，再度演出學霸角色，據悉，其實胡一天在這2年仍有少量商務工作，只是一直沒演戲。

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