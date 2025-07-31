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GRe4N BOYZ宣布二度來台！相約台粉：明天比今天多一點

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本超人氣覆面系團體「GRe4N BOYZ」去年首度登台，今年又驚喜宣告要唱回台北，將於11月8日（六）登上新莊Zepp New Taipei，帶來全新巡演「GRe4N BOYZ Immersive Live Theater 2025『“The XY” ～明天，比今天多一點～』」，與歌迷共度感動時刻。

日本超人氣覆面系團體「GRe4N BOYZ」去年首度登台，今年又驚喜宣告要唱回台北。（資料照，大鴻藝術提供）日本超人氣覆面系團體「GRe4N BOYZ」去年首度登台，今年又驚喜宣告要唱回台北。（資料照，大鴻藝術提供）

GRe4N BOYZ由HIDE、navi、92、SOH四位成員組成，於2024年正式更名並展開全新篇章，4人皆為具備牙醫執照的現職醫師，為了兼顧醫療本業與音樂理想，自出道以來始終以不公開樣貌的形式活動，憑藉爽朗真摯的歌聲與滿滿正能量，成為跨世代皆愛的傳奇團體。代表作包括《愛歌》、《奇蹟》、《遙遠》、《星光的歡呼》等多首膾炙人口的作品，其中《奇蹟》一曲更創下日本國內單曲下載次數最高的金氏世界紀錄，至今無人能破，傳唱至日台各個角落，成為耳熟能詳的國民神曲之一。

團體真實故事也曾改編為電影《唱吧！奇蹟！》，由菅田將暉、松坂桃李、橫濱流星、成田凌、杉野遙亮等人氣演員主演，感動無數觀眾，掀起一波社會話題，展現他們獨特的人生選擇。

GRe4N BOYZ，將於11月8日登上新莊Zepp New Taipei開唱。（資料照，大鴻藝術提供）GRe4N BOYZ，將於11月8日登上新莊Zepp New Taipei開唱。（資料照，大鴻藝術提供）

2020年GRe4N BOYZ為NHK晨間劇《歡呼》獻唱主題曲，並受邀登上日本國民節目紅白歌合戰舞台。2024年起，4人以改名後的新身份啟動巡演計畫，2024年GRe4N BOYZ首度來台舉辦演唱會，門票開賣即反應熱烈，演唱會當天現場氣氛沸騰，全場大合唱感動人心。不僅帶來多首經典歌曲，現場更結合立體投影、LED影像、空間設計等沉浸式表現，打造出充滿戲劇感與科技感的舞台演出，使觀眾彷彿置身於GRe4N BOYZ的音樂世界。

GRe4N BOYZ演唱會台北場將採用實名抽選制，並分為兩階段銷售。（翻攝自臉書）GRe4N BOYZ演唱會台北場將採用實名抽選制，並分為兩階段銷售。（翻攝自臉書）

「GRe4N BOYZ Immersive Live Theater 2025『“The XY” ～明天，比今天多一點～』」台北場將於2025年11月8日（六）於Zepp New Taipei感動開唱。票券分為4200元、3800元、3600元、3200元、1600元等，將採用實名抽選，並分為兩階段銷售，8月4日（一）～6日（三）將開放抽選登記，8月8日（五）中午公開抽選結果。若抽選後仍有票券，則統一於8月20日（三）中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售。售票狀況與演出詳情請鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART官方臉書以及IG專頁。

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