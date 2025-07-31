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娛樂 日韓

日本女神有村架純被爆假分手 姐弟戀還沒玩完

女星有村架純（右）與King & Prince成員高橋海人假戲真做，譜出姐弟戀。（翻攝自X）女星有村架純（右）與King & Prince成員高橋海人假戲真做，譜出姐弟戀。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕32歲日本女神有村架純，前年演出劇集《姐姐的戀人》與雙人男團King & Prince成員26歲的高橋海人陷入愛河，姐弟戀曝光後竟見光死，兩人傳出分手。今（31）日媒爆料：兩人分手只是煙霧彈。

有村架淳和高橋海人分手疑似煙霧彈。（翻攝自X）有村架淳和高橋海人分手疑似煙霧彈。（翻攝自X）

高橋海人與有村架純戀情曝光後，高橋海人一度傳出搬離有村架純所住的大樓（兩人同住在同一幢大樓，只是住在不同單位）。外界以為兩人已分手，沒想到事實卻相反，兩人戀情愈燒愈旺，今年春天還曾一同出席友人聚會。

高橋海人搬出有村架純居住的大樓。（翻攝自X）高橋海人搬出有村架純居住的大樓。（翻攝自X）

今日《週刊文春》報導去年高橋海人在自己的社群平台上傳一張寫著「END」字樣的照片，外界猜測兩人分手消息，與此同時，King & Prince另一名成員永瀨廉也被爆出與女星濱邊美波交往中。

有村架純與高橋海人因合作《姐姐的戀人》譜出姐弟戀。（翻攝自X）有村架純與高橋海人因合作《姐姐的戀人》譜出姐弟戀。（翻攝自X）

King & Prince粉絲目前還非常冷靜，接下來8月6日將發行第174張單曲《What We Got ～Miracle with You～／I Know》。這首歌是TBS電視台《DOPE 麻藥取締部特搜課》主題曲，高橋海人也參與此劇演出。

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