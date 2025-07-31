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家寧被問「心理素質如何強大」 現身回應讓全網看傻

家寧罕見回應網友。（翻攝自IG）家寧罕見回應網友。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」情侶檔Andy與家寧因頻道經營權爭議對簿公堂，昨（30）新北抵檢署正式偵結，家寧一家全遭起訴，爭議延燒之際，有網友好奇留言問她「心理素質如何如此強大」，對此她也罕見現身回應了。

家寧昨晚在IG貼出律師聲明後，也釋出名為「真相第三集－香水玫瑰」的短片，內容沒有詳述事件經過，依舊埋伏筆吊胃口，有網友便在留言區好奇問她，「好想知道是什麼讓妳的心理素質可以如此強大呢？畢竟花了帳上這麼多錢，還有那沒有重點的影片，還能如此正向的心態？滿想學習的！」

家寧的回覆讓網友們一頭霧水。（翻攝自IG）家寧的回覆讓網友們一頭霧水。（翻攝自IG）

面對網友語帶諷刺地提問，家寧僅回應「限動也許有妳要的答案，還有未來鎖定秘月期POPOO頻道，會有更多～」網友接著追問，「可是那都是沒有重點的影片，也聽不太懂要表達的是什麼？！！只要否認爭到底就….！欣賞妳的強大心理素質！」家寧也回覆該網友表示，「謝謝你個人寶貴的意見，我會繼續努力的」，一番言論令外界更加一頭霧水。

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