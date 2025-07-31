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娛樂 最新消息

胡瓜遊日「被認成木村拓哉」爆笑反應曝 跨界YT人氣夯破40萬訂閱

胡瓜到淺草旅遊。（下面一位提供）胡瓜到淺草旅遊。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜積極經營YouTube頻道《下面一位》如今突破40萬訂閱，最新一集胡瓜到日本淺草旅遊紀錄，介紹許多好吃好玩的景點。即使到國外胡瓜魅力不減，不停被粉絲認出，還有當地人誤認他是木村拓哉。

胡瓜換上氣派和服。（下面一位提供）胡瓜換上氣派和服。（下面一位提供）

胡瓜到淺草旅遊換上氣派和服，搭乘人力車，彷彿貴族出巡，相當有氣勢，沿途更像行走的活招牌，在路上不斷和粉絲相認，連海外的粉絲也相繼認出。胡瓜不斷和大家打招呼合影，甚至遇到當地人誤認他是木村拓哉，胡瓜馬上秒默認朝路人喊：「謝啦，是！」反應相當逗趣。

胡瓜聽到被認成木村拓哉秒默認。（翻攝自YT）胡瓜聽到被認成木村拓哉秒默認。（翻攝自YT）

十分寵粉的胡瓜特地來到商店街精心挑選伴手禮，要送給《下面一位》的粉絲朋友，逛著逛著發現自己相當喜愛的酒類收藏店，胡瓜二話不說入店觀賞，琳瑯滿目的酒類讓他看的入迷，也終於入手想收藏已久的酒款，胡瓜再次愛上這種沒有安排的旅行，覺得處處都是驚喜。

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

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