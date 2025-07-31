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娛樂 最新消息

沈玉琳回顧童年發現竟是「女名誤植」 全因母親這個舉動

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名綜藝主持人沈玉琳近日傳因猛爆性肝炎送醫，住進三軍總醫院接受治療，病情一度傳出不樂觀，甚至謠傳可能涉及胰臟相關問題。不過昨（30）日他的助理已對外報平安，情況回穩許多。而今（31）日老婆芽芽也親自發文表示：「目前狀況穩定，請大家不用太過擔心。」

沈玉琳近日驚傳病倒，引起各界關注。（本報資料照）沈玉琳近日驚傳病倒，引起各界關注。（本報資料照）

就在健康問題備受關注之際，沈玉琳曾在節目中揭露名字由來的趣事再度引發討論。他表示，當年父親長期在外當兵，無法親自為孩子報戶口，便提前寫了兩張字條交給母親，一張寫著「沈玉國」，一張是「沈玉琳」，分別是給男孩和女孩準備的名字。沒想到因母親不識字，陰錯陽差拿錯了紙條，原本該叫「沈玉國」的他，從此被命名為「沈玉琳」。

沈玉琳曾開玩笑自嘲，從小就常被誤會是女生，還一度因此而困擾。許多網友紛紛留言討論，直呼這個名字反而成了他在演藝圈的「記憶點」，不只靈魂有趣，連他的名字都頗具特色

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