大馬正妹太會唱！台灣地方媽媽不藏了 搶幫兒子討媳婦

陳佩賢返回大馬與家人團聚。（福茂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕馬來西亞清新女歌手陳佩賢Jesslyn來台追夢近七年，今年終於與經紀人告假，迎來長達兩週的返馬假期，她原本以為家人無法接機，沒想到一抵達檳城機場，爸媽與爺爺奶奶竟突然出現在機場，讓她當場淚流滿面，熱情與家人擁抱都捨不得放手。

陳佩賢返回大馬與家人團聚。（福茂提供）

陳佩賢2019 年正式展開歌手生涯，短短幾年累積演唱超過十五首戲劇OST主題曲，包括《有生之年》的《You Are》、《如果花知道》的《第三個我》以及《阿叔》的片尾曲《鹹酸甜》等，而《鹹酸甜》更是在YouTube上的累積觀看數突破500萬次觀看，成績十分亮眼。

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陳佩賢返回大馬與家人團聚。（福茂提供）

《阿叔》播出後，每次公開活動現場，都有粉絲熱情喊：「你就是唱那首《鹹酸甜》的阿賢喔！」甚至有婆媽打趣說：「這首歌唱得好，適合娶回來當媳婦啦。」讓陳佩賢Jesslyn既害羞又欣慰，她回憶說，曾遇見婆婆媽媽粉絲說：「你唱的那首歌好好聽，讓我兒子娶回家好不好？」更有粉絲私訊問她是否會累需不需要按摩，或一直播打社群平台電話給她，讓她感到驚喜又驚嚇。

陳佩賢返回大馬與家人團聚。（福茂提供）

這次休假她特地帶著家人到泰國旅遊，從每日一起吃飯、聊音樂、聊生活到欣賞當地風景，她都視為最珍貴的家庭記憶，她被媽媽、奶奶不停餵食，也笑言：「回去台灣真的要減肥了！」帶著家人的愛與鼓勵回台灣後，陳佩賢立即投入下一波創作與製作工作。她表示，未來將以更成熟的視野，投入新歌製作。

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