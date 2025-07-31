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《母胎單身》海王廷穆是否「身體越界」？節目3導演口徑一致

網友封廷穆是《母胎單身戀愛大作戰》「海王」。（翻攝自Netflix）網友封廷穆是《母胎單身戀愛大作戰》「海王」。（翻攝自Netflix）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕「海王」廷穆、志軟在《母胎單身戀愛大作戰》配對成功，兩人在第9集進度飆升，同床共枕，更大玩人體交疊，節目3位導演趙旭亨、金露恩、元承宰今（31）接受韓媒訪問，對於兩人是否有更進一步的肉體接觸，3人回答口徑一致。

廷穆、志軟在確認彼此心意不到一天，隨即展開兩天一夜的情侶約會，甚至上演小鳥依人、甜蜜依偎、深情接吻等互動，成為網友熱議焦點。

廷穆（右）、志軟在《母胎單身戀愛大作戰》共赴兩天一夜約會。（翻攝自Netflix）廷穆（右）、志軟在《母胎單身戀愛大作戰》共赴兩天一夜約會。（翻攝自Netflix）

金露恩PD說，「原本準備了3個場地要給出演者使用，沒想到只有廷穆、志軟成行，因此觀眾當然更聚焦他們的互動」，表示「場地是製作組準備，至於現場會發生什麼，不是PD們可以控制，因此都是真實發生的情感和反應」。

她補充說，許多戀愛實境節目也有接吻畫面，只是《母胎單身》聚焦「沒談過戀愛」的人們，因此粉絲感受的衝擊會更大，「不過話說回來，出演者都成年，首次戀愛本來就會經歷這些歷程。」

節目3位PD元承宰（左起）、金露恩、趙旭亨分享《母胎單身戀愛大作戰》花絮。（翻攝自Naver）節目3位PD元承宰（左起）、金露恩、趙旭亨分享《母胎單身戀愛大作戰》花絮。（翻攝自Naver）

趙PD表示，「原本這些嘉賓是母胎單身，突然體會到愛情來了，情感突然升溫也是能理解的，在剪接時並無覺得哪裡奇怪，這是戀愛中會發生的自然節奏和情感」。

元承宰PD則笑說，「當初安排兩天一夜約會行程時，沒有預測過會發生什麼，還想過兩人是否『分房睡』，沒想到情感竟如此深刻」，至於兩人是否有「超越接吻」的身體越界行為？3位PD一致否認：「並沒有。」

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