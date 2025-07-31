沈玉琳病況回穩！10年舊愛佩真再發聲「雨過天晴」藏不住惆悵

〔記者邱奕欽／台北報導〕「荒謬大師」沈玉琳29日驚傳住進三軍總醫院加護病房，妻子芽芽今（31日）代為發聲報平安，「目前正配合檢查並進行休養中。目前狀況穩定，請大家不用太過擔心。」然而，沈玉琳的前女友佩真在此期間第2度低調發聲，字句真切卻藏不住惆悵心緒，讓許多人感嘆2人近10年情牽，如今物換星移、人事已非。

沈玉琳（右）病倒住進北市三總，10年舊愛佩真連日有感而發引起關注。（本報資料照）

沈玉琳29日被目擊面色蠟黃、身形消瘦現身北市三軍總醫院，爾後更爆出住進加護病房，隨即引發外界憂心及震驚，網友們陸續湧進社群平台集氣，紛紛盼他能早日康復、一切平安。翌日，舊愛佩真語重心長寫下，「下雨了……心卻有無限惆悵！」針對網友留言「我不喜歡下雨天」、「懂放寬心，心存善心，老天自有安排，希望一切安康，祝福所有人都能平安健康、逢凶化吉。」佩真則分別回應「希望雨過天晴」、「雨過天晴」，真切字句被外界解讀為是對昔日戀人的健康狀況仍掛念在心。

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事實上，佩真與沈玉琳曾交往近10年，不僅是主持搭檔，更傳出共購房產準備結婚，不料卻於2009年遭單方面分手。分手後，佩真一度因情傷不慎遇車關，錄影現場又目睹沈玉琳向現任妻子芽芽求婚，當場情緒潰堤痛哭。儘管歷經低潮，佩真始終未口出惡言，更曾坦言「他是好人，只是緣分盡了！」連日來的有感而發，也再次勾起外界對2人昔日情感的回憶。

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