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娛樂 最新消息

張文綺曝家人「反對繼續待演藝圈」 認曾與父母溝通不良揭心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕張文綺擔任公視節目《誰來晚餐16》來賓，拜訪高雄退休後成為「玩具醫生」蘇爸的熱鬧大家庭。她在節目中分享當初要進演藝圈時曾遭家人反對，好在媽媽支持、沒有強迫她放棄夢想。

受訪家庭的蘇爸是一名玩具醫生，親手為孫子以及其他孩子們修繕各種玩具，張文綺感慨表示：「因為我小時候就開始學才藝，所以沒有太多玩樂的童年回憶，看到這樣的家庭互動真的很羨慕，我覺得這個是一個很棒的回憶。」

張文綺在節目中大方分享單身5年心境。（公視提供）張文綺在節目中大方分享單身5年心境。（公視提供）

面對大家關心感情狀態，張文綺大方承認自己是外貌協會，並坦率分享：「我今年34歲，單身5年了。我媽都說，就算我不結婚也沒關係，陪他們一起去遊山玩水也很好。」她表示幸好弟弟已經結婚生小孩，讓爸媽有孫可抱，因此不會來對自己逼婚，她還自嘲「只有爸媽忍受得了我」，並開玩笑表示可以幫忙弟弟的小孩一起養。

張文綺提到她曾有一段與父母溝通不良的時期，尤其是剛出道時工作量還不是很多，爸爸都一度不支持繼續待在演藝圈，理由也是因為爺爺的反對，她表示：「因為爺爺不放心我一個女孩子自己在台北闖蕩，就會打電話去跟爸爸說，然後爸爸就會因為這樣壓力大，就會叫我回家。」

張文綺爺爺曾反對她在演藝圈工作。（公視提供）張文綺爺爺曾反對她在演藝圈工作。（公視提供）

為了讓張文綺離開演藝圈，家人們甚至勸她復學繼續念書考科大，幸好媽媽相當了解她的個性，並不會強迫她放棄夢想，張文綺感性表示：「那時候最大的貴人其實是我媽媽，她最懂我，知道我真正要的是什麼。」

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