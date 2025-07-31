割喉男回宜蘭老家躲藏「外公也要請律師」李怡貞揭關鍵原因

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市27歲谷姓女公關昨（30）晚間遭22歲劉姓前男友割喉狠殺，劉男逃逸至宜蘭老家，外公得知事件後，讓他先睡一覺，隔天再到警局投案，沒想到警方先一步逮捕劉男。對此，律師李怡貞指出，外公恐犯了刑法第164條，藏匿犯人或依法逮捕、拘禁之脫逃人或使之隱避者，可能需要請律師處理自己的問題。

劉男被逮捕帶回警分局偵訊。（資料照，記者邱俊福攝）

李怡貞指出，嫌犯的外公讓闖禍的恐怖情人孫子（外孫）回家睡覺後，再重金聘請律師讓外孫投案，這讓她滿頭問號，因為外公可能要請律師幫忙處理自己藏匿人犯的問題，點出此舉可能觸犯刑法第164條，藏匿犯人或依法逮捕、拘禁之脫逃人或使之隱避者，處二年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。

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李怡貞感嘆，外公是泥菩薩過江，並直呼「律師沒告訴你是不是？」如果要當辯護人，她會選外公，不會選恐怖孫，「阿呆或是真的沒案子才幫恐怖孫捏」。

律師李怡貞點出，劉男外公恐犯刑法第164條。（翻攝自臉書）

回顧整起事件，北市夜店女公關遭割頸慘死，跟她有感情糾紛的劉姓前男友犯後，騎機車逃亡，並直奔宜蘭五結老家，外公見時隔大半年未返家的外孫深夜急促呼喚，心裡就大感不妙「一定出事」，果真外孫隨即向他坦承殺人，說是因為受到對方網路、言語刺激及諷刺，種種不實說詞，才會承受不住壓力，萌生「無法生存的感覺」而鑄成大錯。

「逃的了今天、逃不了明天！」外公苦勸面對現實後，外孫才答應要前往羅東偵查隊投案自首，想不到警方搶先到場。外公看見大陣仗警力心裡有數，並在警方建議下，替外孫換套衣服，默默看著他被上銬押解回台北。

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