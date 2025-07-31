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娛樂 最新消息

根本像邪教！簡立喆遭媽寶男「用輕生情勒」 驚人行徑曝光

簡立喆收到媽寶男母親提出交往條件。（和展影視提供）簡立喆收到媽寶男母親提出交往條件。（和展影視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，日前錄製「這種男人再愛也不能要！遇媽寶、渣男千萬別心軟！」邀請資深媒體人簡立喆、購物專家筑婷、諮商心理師盧美妏及簡大為律師共同分享討論。

律師分析若遇渣男不合理要求如何處理。（和展影視提供）律師分析若遇渣男不合理要求如何處理。（和展影視提供）

資深媒體人簡立喆分析媽寶有很多種，有的是家境優渥養成，有的則是太過寵溺、對媽媽予取予求的媽寶，她分享曾認識一名家中開珠寶店的男性友人，追求她時每天送上珠寶當禮物，「當時年輕很有骨氣，不能亂收珠寶，全數歸還給他媽媽。」她說這位友人用錢揮霍無度，去美國四天可以消費200萬，某次逛街時，友人提議先用簡立喆的信用卡購買一張昂貴的按摩椅送給父親，並表示卡片暫時放在他那，下個月會幫她直接繳清帳單。

沒想到隔月開始她不斷接到銀行催繳帳單電話，詢問男方後得到的回覆都說有繳錢啊，到了第三個月還是不斷接到銀行電話，簡立喆直接打給男方父親告知此情況，最後由男方父親幫忙還錢，並語重心長地說：「妳千萬不要跟他有金錢往來，他就是揮霍無度，家中曾為了幫他還債，變賣高達兩億元的古董。」

專家分析媽寶男的心態及可能發生的後果。（和展影視提供）專家分析媽寶男的心態及可能發生的後果。（和展影視提供）

這名男性友人得知父親勸說簡立喆的內容後，覺得被父親污名化讓他十分生氣，加上她也不想再與對方聯繫，將近一個多月的時間，男子不斷傳訊息以崩潰、自殺情勒她，眼看簡立喆沒有任何回應，竟請出自己的母親傳訊息給簡立喆，「他媽媽希望我可以跟他交往導正他，還說如果我成為他們家的媳婦，家中的珠寶店可以贈送給我。」種種不合理的要求，讓簡立喆感到不可思議，「這家人根本就像邪教，太可怕了。」

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

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