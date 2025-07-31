晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙麗穎掰了台灣導演趙德胤？獨自帶兒出門引網疑

趙麗穎（右）今年5月被傳出與台灣導演趙德胤（左）熱戀中。（翻攝自微博）趙麗穎（右）今年5月被傳出與台灣導演趙德胤（左）熱戀中。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙麗穎再度因私人行程成網路焦點，近日她被拍到與兒子「想想」還有保母一同現身街頭，舉止低調卻依舊引來狗仔偷拍。不過，這回全程並未見到緋聞對象趙德胤，引發網友揣測兩人是否已經「各走各路」。

拍攝畫面中可見，趙麗穎走在最前方，身穿休閒裝扮，神情輕鬆；兒子則與保母手牽手緊隨其後，畫面溫馨有愛。三人接著一同搭車，前往下一個地點，還與另一名女性友人會合，一起前往藝術展覽。展覽結束後，趙麗穎與朋友有說有笑，顯得心情不錯，但還是未見趙德胤的蹤影。

趙麗穎近日被中國狗仔拍到獨自一人帶兒子出門。（翻攝自微博）趙麗穎近日被中國狗仔拍到獨自一人帶兒子出門。（翻攝自微博）

趙麗穎與台灣導演趙德胤因合作電影《喬妍的新事》結緣，今年5月被狗仔爆料私下互動頻繁，男方甚至擁有她住家門禁卡，一度被懷疑已升級為「半同居」關係。曾有消息指出，趙德胤對趙麗穎的兒子相當照顧，兩人頗有默契，戀情呼之欲出。

不過，儘管外界傳言不斷，當事人始終保持沉默未作回應。如今趙麗穎獨自帶娃出行，卻未見趙德胤身影，也讓「戀愛進展」成了網友關注的焦點，不少人懷疑，「戀情見光死了嗎？」、「還沒官宣就低調分手有點可惜」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中