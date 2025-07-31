趙麗穎掰了台灣導演趙德胤？獨自帶兒出門引網疑

趙麗穎（右）今年5月被傳出與台灣導演趙德胤（左）熱戀中。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙麗穎再度因私人行程成網路焦點，近日，她被拍到與兒子「想想」還有保母一同現身街頭，舉止低調卻依舊引來狗仔偷拍。不過，這回全程並未見到緋聞對象趙德胤，引發網友揣測兩人是否已經「各走各路」。

拍攝畫面中可見，趙麗穎走在最前方，身穿休閒裝扮，神情輕鬆；兒子則與保母手牽手緊隨其後，畫面溫馨有愛。三人接著一同搭車，前往下一個地點，還與另一名女性友人會合，一起前往藝術展覽。展覽結束後，趙麗穎與朋友有說有笑，顯得心情不錯，但還是未見趙德胤的蹤影。

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趙麗穎近日被中國狗仔拍到獨自一人帶兒子出門。（翻攝自微博）

趙麗穎與台灣導演趙德胤因合作電影《喬妍的新事》結緣，今年5月被狗仔爆料私下互動頻繁，男方甚至擁有她住家門禁卡，一度被懷疑已升級為「半同居」關係。曾有消息指出，趙德胤對趙麗穎的兒子相當照顧，兩人頗有默契，戀情呼之欲出。

不過，儘管外界傳言不斷，當事人始終保持沉默未作回應。如今趙麗穎獨自帶娃出行，卻未見趙德胤身影，也讓「戀愛進展」成了網友關注的焦點，不少人懷疑，「戀情見光死了嗎？」、「還沒官宣就低調分手有點可惜」。

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