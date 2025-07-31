都吃小鮮肉 魏如萱遭炎上蕭亞軒卻SAFE？

蕭亞軒（左）與前任男友黃皓相差16歲。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕42歲金曲歌后「娃娃」魏如萱近日遭外界質疑介入19歲網紅若盈與21歲男友Ian戀情，事後魏如萱大方認愛，並強調兩人是在單身狀態下交往，這段相差21歲的姐弟戀也引起外界關注。令人好奇的是，演藝圈素有「鮮肉收割機」的蕭亞軒也談過多次姐弟戀，卻從未引起如此大的風波，差異在哪兒，令人好奇。

蕭亞軒（左）曾與相差12歲的柯震東大談姐弟戀。（本報資料照，專案組攝）

蕭亞軒出道以來緋聞不少，前任男友黃皓與她相差16歲，除此之外，她近年所談的戀愛多是姐弟戀，緋聞對象包括柯震東、吳建豪前妻石貞善的弟弟Elroy、高爾夫球選手陳樺，清一色都是嫩版小鮮肉，蕭亞軒則不免被酸為「鮮肉收割機」。

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網友認為蕭亞軒雖大談姐弟戀，但並未鬧過三角戀，甚至還傳出蕭亞軒和小鮮肉交往後卻被劈腿，故大多數人對於她的姐弟戀通常都給予祝福。

金曲歌后魏如萱（左）與相差21歲的網紅Ian戀愛中。（翻攝自IG）

反觀魏如萱和Ian的感情，受到網紅若盈發文指控介入兩人關係，若盈雖火速刪文，但卻已經蒙上三角戀或感情重疊的陰影。

蕭亞軒本人曾經在綜藝節目上澄清交往的男友少於17位。曾與蕭亞軒傳出緋聞的男星包括祝釩剛、陳冠希、隆宸翰、田恩沛、王陽明、毛加恩、白梓軒、李安卓、李威、周湯豪、柯震東、黃皓，其中黃皓與蕭亞軒年齡就相差16歲。蕭亞軒本人也開玩笑說，如果出門出去吃頓飯就叫「約會」，那她已經約會超過上百次。

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