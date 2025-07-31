《母胎單身》廷穆、志軟交往ing？PD加碼一喜訊：他脫單了

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix韓綜《母胎單身戀愛大作戰》29日全10集上架，節目幫助沒談過戀愛的男女經歷人生首次戀愛，連日來口碑擴散；最終誕生的兩對情侶最讓觀眾好奇，是否仍在交往中？PD金露恩（音譯，김노은）向韓媒說分明。

廷穆（右）、志軟（左）在《母胎單身》成功配對。（翻攝自Netflix）

《母胎單身》中，人氣男廷穆曖昧四女，最終情歸志軟，兩人在相處上甜蜜互動，最終的「真心話大冒險」之夜更大方手勾手，引來李陶、汝明、珉鴻等人側目，令入戲觀眾情緒跟著波動。

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問到廷穆、志軟至今是否還在交往？PD金露恩說，「距離拍攝已過了10個月，現在談論他們的現況，可能會侵犯他們的隱私，這部分不方便多說，相信他們很快會親自公開，請大家稍作等待。」

載尹最近成功脫單，對方是比他年長的女性。（翻攝自Netflix）

PD加碼宣布，「經過當事人同意，我可以透露，載尹最近開始交往了」，表示他正與一位年上女性交往中，「這讓我們非常開心，想和大家一起分享這份喜悅」，強調是這兩週脫單，而對象並非節目中的女出演者。

此外，由於參加節目的來賓多為素人，PD趙旭亨表示，「如果他們願意公開（現在的生活），我們當然支持；但節目結束後，他們的生活已不再是我們能掌控的範疇，於是也尊重他們的選擇。」

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