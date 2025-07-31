《喵的奇幻漂流》挾奧斯卡登場！新片《惡夏》熾熱《馴鹿》消暑

《喵的奇幻漂流》勇奪今年奧斯卡最佳動畫片大獎。（中山73提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台中市唯一的藝術電影院「中山73影視藝文空間」一直深受觀眾喜愛的「WOW！動畫」單元，8月份則將放映兩部與動物有關的動畫片：首推勇奪今年奧斯卡最佳動畫片大獎的《喵的奇幻漂流》。該片全片沒有一句台詞、沒有一個人類，劇情描述洪水災變後，貓咪與動物們度過危機的故事，被國際影媒譽為「動物版的諾亞方舟」。

澳洲動畫冒險喜劇《當我們懶在一起》呼應現今環境變化，十分寓教於樂。（中山73提供）

另一部則為澳洲動畫冒險喜劇《當我們懶在一起》，則描述一場樹懶家族的大冒險，劇情同樣發生在一場毀滅性的暴風雨之後，樹懶一家搬到大城市經營餐車生意發生的故事。巧合的是，兩部電影都與氣候變遷有關，呼應現今環境變化，十分寓教於樂，非常適合闔家欣賞。

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《惡夏》由人氣演員北村匠海主演，探討社福制度盲點與弱勢家庭的生存掙扎。（中山73提供）

「中山73」8月份「首輪藝術電影」也將推出兩部風格截然不同的新片。改編自日本推理小說家染井為人名作的電影《惡夏》，由人氣演員窪田正孝、北村匠海與河合優實主演。全片在熾熱炎夏的日本街頭拍攝，在台北電影節一開賣即秒殺完售。另一部則是來自芬蘭、丹麥的勵志動畫片《馴鹿大冒險：超越北極光》，講述想加入雪橇隊的小馴鹿尼可，意外搶救「聖誕節即將消失」危機的故事。

《馴鹿大冒險》挾四億票房8月登台搶救危機。（中山73提供）

《馴》片在全球大受歡迎，歐陸票房更突破4億台幣大關。片中馴鹿群滿載夢想，拉著神奇雪橇、劃過天際送聖誕禮物的特效畫面，既奇幻又刺激，獲國際影媒《Gazettely》盛讚是「引人入勝的視覺饗宴」，堪稱今夏最清涼有勁的歡樂體驗，為「中山73」八月份的嚴選推薦電影。更多放映相關資訊請上「中山73影視藝文空間」臉書粉絲專頁查詢。

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