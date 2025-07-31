中山73暑假「爸」佔你的愛！「夏瘋東南亞」推5國6片金像獎導演開講

〔記者許世穎／台北報導〕台中市唯一藝術電影院「中山73影視藝文空間」，暑假8月將推出雙焦點主題，首推父親節特輯「爸佔你的愛」，以3部笑淚交織的感人好片感動觀眾，包括賣座香港電影《破．地獄》透過道教喪禮法事、探討父子傳承及生死議題；新加坡喜劇電影《男兒王》，講述失業父親為生計、意外成為變裝皇后的有趣故事；德國勵志片《56種喝采》更描述一名父親帶著他自閉症兒子乘坐火車、攻佔全德國56場足球賽，過程激勵人心，橫掃2.6億台幣票房，成為近年最賣座的德國電影。

許冠文（右）在《破‧地獄》展現驚人演技。（中山73提供）

8月另一焦點主題「夏瘋東南亞」，則推出東南亞5國與台灣、國際合作的6部電影，包括泰國黑色喜劇片《冥婚鬧泰大》、新加坡驚悚寫實片《默視錄》、馬來西亞的坎城影展獲獎片《虎紋少女》、以女性處境穿透歷史紛亂的馬來西亞電影《五月雪》、印尼電影《娜娜：似水年華》，以及香港新銳導演黃綺琳所編導的青春成長片《填詞L》等，繽紛且完整呈現東南亞電影的跨界魅力與多姿風情。

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《填詞L》曾獲金馬獎最佳女主角、最佳改編劇本提名。（中山73提供）

黃綺琳是香港最才華橫溢的導演、編劇與填詞人，曾以首部電影《金都》榮獲香港電影金像獎最佳新導演獎，並入圍金馬獎。《填詞L》算是她半自傳的電影，描述堅定不移成為填詞人的夢想故事。有趣的是，該片不僅榮獲金馬獎最佳女主角、最佳改編劇本提名，黃綺琳更因為主題曲填詞，榮獲香港電影金像獎最佳原創電影音樂大獎。台中市影視發展基金會將邀請黃綺琳，於8月16日下午四點赴「中山73」講座「從香港到台灣，從作詞、編劇到導演」，歡迎觀眾踴躍參加，報名及資訊請洽「中山73影視藝文空間」臉書粉絲專頁。

台中市影視發展基金會將邀請黃綺琳赴「中山73」講座。（中山73提供）

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