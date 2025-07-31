暗黑車掌小姐懇求粉絲1事 隱瞞AV女優身分：祖母不知道

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年22歲的日本AV女優村上悠華（むらかみゆか），曾經擔任車掌小姐，憑藉精緻外貌和E級豐滿上圍，一轉戰暗黑界就獲得關注。然而，她近日突然在社群公開「送禮規定」，未來拒收印有其姓名或肖像的應援物，原因是為了隱瞞祖母其職業，消息引起爭議。

村上悠華懇求粉絲不要送印有其姓名或肖像的禮物。（翻攝自IG）

村上悠華日前在IG限時動態宣布，明年開始她將搬去和祖母同居，然而，對方尚未得知她的工作內容，為了避免AV女優身分曝光，以後拒收印有「村上悠華」姓名或個人肖像的禮物。她舉例說明，花束、大頭照片、慶祝標語等物品若出現在房間裡，看起來過於突兀，容易引起懷疑，相較之下信件或小型禮物可以藏起來，風險較低，因此還可以接受。

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村上悠華IG限時動態。（翻攝自IG）

消息曝光後，立刻引起熱議，有粉絲質疑，「既然怕被家人發現，為何還要繼續拍片？」她則解釋，有責任繼續照顧祖母和寵物貓，加上自己患有慢性疾病，無法從事一般工作，此外，現在的事業讓她感到快樂。

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