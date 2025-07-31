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猜猜我是誰？ 東洋天后西洋女皇改頭換面 驚奇玩變臉

46歲東洋天后（左起）、66歲西洋女皇、41歲女團偶像和41歲韓劇女神變臉有術。（翻攝自微博、IG）46歲東洋天后（左起）、66歲西洋女皇、41歲女團偶像和41歲韓劇女神變臉有術。（翻攝自微博、IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在娛樂圈要優雅的老去是件不容易的事， 很多資深藝人追求逆齡和凍齡，有人打運動牌，有人歸功化妝，還有人靠醫美整形，張大眼睛看看天后女神如何技術回春！

東洋天后濱崎步年輕時有張可愛的娃娃臉，隨著歲月推移（順時針方向），現在已變化成瘦削的V字臉。（資料照、翻攝自IG）東洋天后濱崎步年輕時有張可愛的娃娃臉，隨著歲月推移（順時針方向），現在已變化成瘦削的V字臉。（資料照、翻攝自IG）

★濱崎步 最神奇變臉

46歲東洋天后濱崎步是日本樂壇的標誌性人物，暌違17年將於8月1日攻蛋連唱兩天，門票開賣瞬間秒殺，令人驚嘆她的不墜人氣，而更令人驚嘆的是她如換臉般的緊實容顏，讓人納悶問︰「 這是濱崎步？」

濱崎步自1998年出道以來，在樂壇與時尚界都引領風騷，是日本甚至亞洲年輕女孩的時尚指標，美貌更成為整形模版。濱崎步年輕時有張圓潤的娃娃臉，眼睛大大的、臉蛋較方。然而多年不見，她的臉瘦成V字臉，精緻面容零皺紋，五官和往日大不同。

近年來在網路上有不斷質疑她整形的聲浪，濱崎步從未正式承認，且在訪談中曾多次強調，她是透過不斷嘗試新風格和化妝技術來保持新鮮感，而不是透過手術。但眼力不差的粉絲都看得出來，天后光靠化妝技術變臉是不可能的任務。

西洋女皇瑪丹娜向來我行我素，大方承認在臉上動手術，自誇變得可愛。（達志影像、美聯社、法新社、資料照）西洋女皇瑪丹娜向來我行我素，大方承認在臉上動手術，自誇變得可愛。（達志影像、美聯社、法新社、資料照）

★瑪丹娜 最霸氣變臉

66歲的西洋女皇瑪丹娜一向特立獨行，活得自我且自在，不斷挑戰世俗禁忌議題，2023年出席葛萊美頒獎典禮因雙頰浮腫、面部僵硬被批塑膠臉、整容崩壞，引爆整形過頭的群嘲，她表示樂意當領頭者，且嗆聲以後還會有更多顛覆性言行，她霸氣反擊說：「跪拜我吧！婊子們。」之後PO照輕鬆回應：「術後的腫脹已消退，看我現在多可愛。」

去年8月生日過後，瑪丹娜在社群平台上曬出多張美照，五官再度升級，嘴唇和額頭異常豐滿，顴骨凸起、臉頰凹陷，和昔日樣貌明顯不同。毒舌網友開酸：「好驚人的臉｣、「看起來像漫畫裡做很多壞事的人」。瑪丹娜依然不甩酸民嘲諷，我行我素，敢做敢當。

話題女星朴春近幾年因生病服藥和容貌焦慮，導致面容和身材產生嚴重變化（順時針方向），和昔日判若兩人。（美聯社、路透、達志影像、翻攝自IG）話題女星朴春近幾年因生病服藥和容貌焦慮，導致面容和身材產生嚴重變化（順時針方向），和昔日判若兩人。（美聯社、路透、達志影像、翻攝自IG）

★朴春 最心碎變臉

41歲的2NE1主唱朴春在2009年出道，出道前曾在李孝利《Anystar》MV中露面，美貌令人驚豔，可惜後來因為生病服藥和容貌焦慮，導致面容和身材與昔日判若兩人。

朴春今年曾5度示愛男神李敏鎬鬧出話題，近幾年更傳出疑似「整形上癮」，她在社群上PO的自拍照因過度使用濾鏡，誇張的眼妝、肥厚的雙唇、不自然的臉部輪廓，整張臉越變越扭曲，呈現如AI的視覺效果，讓粉絲哀號：「拜託別亂整了，別再用濾鏡了」、「看起來像AI」、「快認不出來是誰了」。還有人懇求說：「拜託回到《Anystar》的時期，真的超漂亮」、「整形失敗的例子」、「聽說整形上癮很可怕，會讓人覺得自己長得很扭曲」。朴春的大變臉和行為異常，讓支持她的粉絲最心碎。

韓劇女星李多海在2010年後逐步調整面容（順時針方向），圓臉的《我的女孩》變成瓜子臉美女。 （資料照、翻攝自微博）韓劇女星李多海在2010年後逐步調整面容（順時針方向），圓臉的《我的女孩》變成瓜子臉美女。 （資料照、翻攝自微博）

★李多海 最玩美變臉

41歲韓星李多海在2001年出道，2005年靠韓劇《我的女孩My Girl》走紅亞洲，以圓臉、杏眼和滿臉膠原蛋白的甜美形象圈粉。雖然鼻梁略塌，但自然的骨相與靈動表情具辨識度，是她的顏值巔峰。

2010年後她逐步改造輪廓、調整五官，在2018年演出的《善良魔女傳》中，她換了張精緻的臉，鼻子變挺、下巴變尖， 圓臉和彎彎的笑眼都不見了。還因為填充過度導致臉部膠感明顯，表情僵硬，被指靈氣消失，變成沒有辨識度的網紅臉。此後她幾乎沒有再推出新作，在韓國演藝圈彷彿銷聲匿跡。

2023年李多海和男星SE7EN結婚，婚紗照一出，更讓資深粉絲驚呼：「拍個結婚照，需要AI換臉嗎 ？」變臉再升級，「我的女孩」變「玩美人妻」，留給粉絲深深懷念和錯愕。

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