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蕾菈普吉島大解放！辣穿三點式比基尼「渾圓雙球」包不住

蕾菈近日前往普吉島度假。（翻攝自IG）蕾菈近日前往普吉島度假。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber蕾菈擁有姣好面容與火辣身材，憑藉大膽作風深受不少粉絲喜愛，儘管工作忙碌仍經常透過社群分享生活的她，昨（30）曬出一系列前往普吉島度假的辣照，令許多網友鼻血直流。

蕾菈近來積極健身。（翻攝自IG）蕾菈近來積極健身。（翻攝自IG）

蕾菈近日前往普吉島度假，昨日在IG上分享多張美照，可見她將一頭長髮盤起，身穿一套黑色三點式比基尼，大方展現渾圓的傲人上圍，泳裝幾乎要包不住美胸，纖細小蠻腰及結實的腹部線條也都一覽無遺，下半身的三角綁帶泳褲，更襯托出美腿及翹臀，火辣身材讓大批網友紛紛讚嘆，「真的太辣了」、「身材一直都很吸引人」。

事實上，蕾菈和湯宇婚後產下第二胎，體脂一度飆到33.9％，讓她下定決心努力健身，開始積極重訓、飲食控制，經過一年半的努力，體脂成功一路降到16%，甚至在NGP自然健美大賽的女子比基尼項目中奪下亮眼成績，讓外界對於她的毅力刮目相看。

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