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韓女星扮「貓女郎」製造驚喜 慘撞見男友劈腿同劇女演員

南尚智（左）與李道謙在《冤家變親家》中發展戀情，卻意外發現彼此的父母竟是多年前離婚的前夫妻。（中天娛樂台提供）南尚智（左）與李道謙在《冤家變親家》中發展戀情，卻意外發現彼此的父母竟是多年前離婚的前夫妻。（中天娛樂台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓國最新家庭喜劇《冤家變親家》今（31）日起於中天娛樂台開播，週一至週五晚間5點至7點播出。劇情描述一對離婚超過30年的前夫妻，在各自另組家庭後，竟因兒女相戀再度相遇，還成了親家。隨著家族重新交織，他們逐漸放下過往恩怨，再度成為「一家人」。本劇聚焦於三個家庭間錯綜複雜的關係與生活化互動，雖然沒有傳統反派設計，卻憑藉誇張又貼近現實的橋段，讓觀眾笑中帶淚。演員們更表示，在拍攝期間打從心底感受到快樂與趣味。

南尚智在《兔家變親家》再度擔綱主演。（中天娛樂台提供）南尚智在《兔家變親家》再度擔綱主演。（中天娛樂台提供）

主演南尚智曾在《加油，我的人生》中有亮眼表現，這次在《冤家變親家》中再度挑大樑，飾演懷抱明星夢、卻始終未能出頭的無名演員「柳恩星」。她透露這個角色與自己頗有共鳴，過去也曾是長期無名的演員，因此親自參與部分台詞創作，把人生經歷投射在角色中。不過南尚智也笑說，與角色最大不同在於「柳恩星」充滿活力，而自己私下其實比較內向。

南尚智在《兔家變親家》為給男友驚喜扮成「貓女郎」。（中天娛樂台提供）南尚智在《兔家變親家》為給男友驚喜扮成「貓女郎」。（中天娛樂台提供）

劇中，「柳恩星」為了給演員男友驚喜，精心打扮成「貓女郎」，卻意外撞見對方劈腿同劇團女演員。之後，她與李道謙飾演的好萊塢導演「姜善宇」展開歡喜冤家式的戀情，沒想到兩人感情升溫後，才發現雙方父母竟是舊愛關係，讓原本單純的愛情變得錯綜複雜，也引來家人反對與重重阻礙。

戲裡情路顛簸，戲外南尚智的感情生活則相當甜蜜。她外貌凍齡宛如20歲出頭，實際上已36歲，並與同為演員的宋智勳結婚兩年。兩人是京畿大學演技系的學長學妹，戀愛長跑13年後修成正果。她分享，有個同樣從事演藝工作的伴侶，彼此能理解支持，「人生多了一個同行者，讓我更有安定感與自信。」

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