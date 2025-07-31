從難民營到登上坎城紅毯 巴勒斯坦導演真實流亡記憶揭血淚真相

電影《邊境風暴》講述兩位巴勒斯坦青年為追尋新生，在雅典社會邊緣掙扎求生。（佳映提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由8個國家聯合製作、揭露巴勒斯坦難民生存真相的電影《邊境風暴》，為出身難民營的丹麥裔巴勒斯坦導演馬赫迪弗萊費爾的首部劇情長片。他將自己出身難民營、流亡異鄉的親身經歷搬上大銀幕，講述兩位巴勒斯坦青年為追尋新生，在雅典社會邊緣掙扎求生的動人故事。

這也是繼2025年奧斯卡最佳紀錄片《你的國，我的家》後，再度讓世人看見巴勒斯坦難民處境之作。講述一對巴勒斯坦表兄弟，懷抱赴德國尋找新生的夢想，卻在逃離黎巴嫩難民營後困於雅典，淪為社會邊緣人。為籌措偷渡費，他們不惜搶劫、欺騙、賣身，甚至對同胞下手，兩人的情誼也在現實壓迫下逐漸崩解。

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《邊境風暴》導演馬赫迪弗萊費爾將自己出身難民營、流亡異鄉的親身經歷搬上大銀幕。（佳映提供）

導演弗萊費爾透露，電影靈感源自2011年在雅典拍攝紀錄片時遇到的巴勒斯坦難民，他們試圖逃離黎巴嫩難民營，卻被困在歐洲邊陲。他說：「這是一個關於底層民眾的故事，關於那些你不喜歡、不想要、不認識或不理解的人。」

弗萊費爾的父母是來自黎巴嫩的巴勒斯坦難民，他的成長深受流亡經驗影響，自幼便親眼見證流亡者在社會夾縫中求生的現實。他曾說：「我是一個流亡的電影人，拍攝關於流亡者的電影。」更坦言片中角色原型來自他追蹤十多年的真實人物，有人成功抵達歐洲，有人卻因吸毒過量死在雅典街頭。

然而，《邊境風暴》的「流亡主題」在歐洲籌資過程中頻頻受阻。儘管迪萊費爾9歲便定居丹麥，籌措資金時仍四處碰壁，長達4年毫無進展。他坦言：「我是丹麥人，卻得不到任何丹麥資助；在流亡期間拍攝一部關於被流放的電影，幾乎不可能獲得資金。」

直到製片傑夫阿博恩出現，以非傳統手段，最終集結英國、法國、德國、荷蘭、希臘、卡達、沙烏地阿拉伯和巴勒斯坦8國聯合製作。他感嘆：「任何一部巴勒斯坦電影能夠製作出來都是一個奇蹟，我們能完成這部作品，更是奇蹟中的奇蹟。」

巧合的是，本片開拍前1個月，哈瑪斯突襲加薩的「10月7日戰爭」爆發。弗萊費爾坦言：「這場戰爭深深影響了整個團隊，但也讓巴勒斯坦與希臘工作人員之間建立了強大的團結。我們一致認為，盡力講述這個故事，並趕上下一屆坎城影展，是我們能做的最好回應。」劇組最終在高壓下完成拍攝，並以極快速度完成後製。弗萊費爾形容這段過程如同惡夢：「它就像一個三明治。兩端都是惡夢，但中間卻夾著令人驚豔的餡料。」

《邊境風暴》海報。（佳映提供）

6個半月後，《邊境風暴》順利登上隔年的坎城影展，並入選了「導演雙週」單元。值得一提的是，該片放映創下該單元史上最大規模劇組代表團出席紀錄，演員與劇組共45人全員到齊。

電影播畢時，觀眾起立鼓掌長達9分鐘，打破導演雙週的鼓掌紀錄，甚至有人激動高喊「自由巴勒斯坦！」國際媒體盛讚：「獨樹一幟的故事，對流亡人民的一次令人心碎的致敬。」《邊境風暴》將於8月22日在台上映，更多預售票及上映相關訊息請鎖定「佳映娛樂」FB 粉絲專頁。

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