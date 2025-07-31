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娛樂 最新消息

融融入住土耳其「千年住所」 圖佳暈眩秒投降

融融與圖佳體驗當地咖啡文化。（八大電視提供）融融與圖佳體驗當地咖啡文化。（八大電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大電視全新自製類實境外景節目《自由的旅行者》首站前進土耳其，主持人融融與搭檔圖佳挑戰當地傳統「旋轉舞」，但狀況慘烈，才轉幾圈就紛紛投降。圖佳回憶童年經驗說：「我小時候試過，轉完就吐了！」這回為節目再度上陣，他也特別說明旋轉舞的文化意涵，是透過旋轉進行冥想，與伊斯蘭教真主阿拉溝通，裙擺飛揚的動作就是與神對話的象徵。

融融入境隨俗，體驗蘇菲教旋轉冥想的神聖儀式。（八大電視提供）融融入境隨俗，體驗蘇菲教旋轉冥想的神聖儀式。（八大電視提供）

然而實際體驗時，圖佳轉不到幾秒就因暈眩站不穩，融融見狀立刻上前攙扶；而運動神經不錯的融融，也因旋轉太久頭暈目眩，一度找不到鏡頭方向。兩人事後感嘆佩服老師們竟能連續旋轉30分鐘到1小時還面不改色，直呼敬佩。

本週六（8／2）播出的最新內容中，兩人將造訪卡帕多奇亞，前往世界文化遺產「格雷梅露天博物館」。壯觀的洞穴群為當年基督徒為躲避羅馬迫害所建，隨著拜占庭帝國將基督教列為國教後逐漸對外開放，發展成世界第一個神學院中心。融融在洞穴中親睹《最後的晚餐》濕壁畫原始模版，驚嘆不已。

融融與圖佳跟著主廚學習製作陶罐牛肉料理。（八大電視提供）融融與圖佳跟著主廚學習製作陶罐牛肉料理。（八大電視提供）

來到當地，融融與圖佳還品嚐傳統陶罐菜，融融形容口感像是土耳其版的佛跳牆。他更親自下廚製作陶罐牛肉料理，香氣與滋味令兩人讚不絕口。融融表示，陶罐料理封存的不只是食材，還凝聚了世代流傳的生活智慧。

融融、圖佳入住千年歷史的洞穴飯店。（八大電視提供）融融、圖佳入住千年歷史的洞穴飯店。（八大電視提供）

此外，融融也首次入住擁有千年歷史的洞穴飯店，實際開箱這座特殊住所。雖然外頭四月仍飄雪、氣溫低至零度，但洞穴房內溫暖如春、體感直升超過20度，讓融融直呼：「這是我睡過最好的一晚！」

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