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家寧1家4口遭起訴 律師嘆「走錯這步」：本可合情合法享天年

Andy（右）與家寧（左）分手後爆出財務糾紛。（翻攝自IG）Andy（右）與家寧（左）分手後爆出財務糾紛。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy與家寧分手後撕破臉，因頻道經營權糾紛對簿公堂，新北地檢署介入偵辦後，昨（30日）偵結正式起訴張家寧、張父、張母以及張妹共4人。對此，網紅「黑心律師」楊律師則發文分析，雙方事前一定有談判過，並推測談判破局的關鍵，並教一招感嘆「家寧全家人本來可以合情合法的安享天年的」。

楊律師昨日在臉書發文，認為Andy爆料及提告前，一定有和家寧全家人談判過，他指出若家寧一家在談判前有諮詢過律師，以他對大多數律師的了解，很可能誤以為家寧全家人佔盡優勢，因此給出太過樂觀的結論及錯誤建議。

楊律師假設家寧全家人在談判破局前，先來找他諮商的話，他則會提出不同的處理方式，他接著進行沙盤推演，表示雙方都是名人，不只有法律層面的問題，公關問題也要預防，因此會建議家寧全家人態度放軟，開出一個讓Andy能夠接受，但對於家寧全家人而言卻是小錢的數字，例如500萬至1000萬的和解金額。

楊律師推測Andy會一口答應，即使要加價也不會加太多，最後在和解書上加一句「雙方其餘請求均拋棄」，就能兵不血刃畫下完美句點。如今家寧一家4口被起訴，讓他忍不住感嘆，「家寧全家人本來可以合情合法的安享天年的，可惜，我總是能幫壞人想幫壞人卻沒機會幫壞人。」

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