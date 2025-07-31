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安芝儇來台像重生 曝韓國啦啦隊黑歷史「炸雞酒瓶砸上來」

安芝儇（左）高雄豪邁嗑美食，曾寶儀誇「看她吃飯真滿足」。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）安芝儇（左）高雄豪邁嗑美食，曾寶儀誇「看她吃飯真滿足」。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕韓籍啦啦隊女神安芝儇參與節目《我們回家吧3》，成為節目首位正港外國嘉賓，由主持人曾寶儀親自帶路展開高雄美食之旅，從豬舌、黑輪到舒肥豬油飯，每一道都讓她驚喜不已，直呼：「台灣的美食真的太危險，減肥是明天的事！」她開心表示：「高雄真的像我的第二個家，來台灣之後，就像展開第二人生！」

安芝儇直呼來台後像展開第二人生。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）安芝儇直呼來台後像展開第二人生。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）

來自韓國安養市的安芝儇，自2023年起加入台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」，憑著直率、爽朗的個性與火辣舞技圈粉無數。在節目中，她不只是盡情享受美食，更打開心房，首度公開分享過去在韓國啦啦隊的心酸經歷。

《我們回家吧3》迎首位外國嘉賓，啦啦隊女神安芝儇。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）《我們回家吧3》迎首位外國嘉賓，啦啦隊女神安芝儇。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）

她坦言啦啦隊員在韓國並不被尊重，「我們曾經被觀眾丟炸雞、丟酒瓶，還有人偷拍裙底，卻無法可管。」當時啦啦隊不但缺乏保護機制，也被限縮於場邊助威，「我們只能跳舞，不能做其他事。」直到來到台灣，才讓她感受到完全不同的職涯可能。

曾寶儀（左）親自帶路，領安芝儇（右）吃爆高雄。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）曾寶儀（左）親自帶路，領安芝儇（右）吃爆高雄。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）

安芝儇驚訝發現，啦啦隊員在台灣可以接節目、拍廣告、甚至進軍音樂圈，舞台不再受限，職業尊重也大幅提升，「這讓我重新認識這份工作，也找回了自信與成就感。在台灣，啦啦隊幾乎就是藝人。」

安芝儇（右）透露台韓啦啦隊文化差異。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）安芝儇（右）透露台韓啦啦隊文化差異。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）

曾寶儀也對這位韓國女孩讚譽有加：「她很真、很直接，講話豪邁又有趣，這就是台灣人會愛她的原因。」更感性說道：「芝儇是真的愛上台灣，她的努力，大家都看得見。」安芝儇最後也感性喊話：「謝謝台灣，讓我的人生有了新的篇章。」

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