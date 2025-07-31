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娛樂 最新消息

沈玉琳病因眾說紛紜 昔求助白龍王被敲頭「警告１事」

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕沈玉琳日前傳出健康亮紅燈，緊急赴台北市內湖三總掛急診，引起粉絲擔憂，他的老婆芽芽今（31）天於社群報平安，透露其狀況穩定，目前正在休養，不過，並未說明實際病因。然而，他過去在節目分享一段往事，再度掀起熱議。

沈玉琳曾在節目分享拜訪白龍王經歷。（資料照）沈玉琳曾在節目分享拜訪白龍王經歷。（資料照）

沈玉琳曾在節目《康熙來了》自爆，曾經拜訪過泰國傳奇人物「白龍王」，透露對方的手上會拿著不知有何功用的樹枝，當他詢問「我去中國發展好不好」、「在台灣的節目收視怎麼樣？」對方便開始打他的頭，並提醒「你脾氣要好一點」，讓沈玉琳哭笑不得地說，「打到我出來都頭昏了」，並笑稱不清楚白龍王是否靈驗，只覺得快要被打到腦震盪。

此外，沈玉琳坦言，見到白龍王本人並不容易，必須在凌晨三點多就從飯店出發，趕往廟宇排隊領取號碼牌，到現場已擠滿7、80個人，他也察覺，信徒非常虔誠，都會穿著全身白的服裝報到。

如今這段影片再度引起熱議，不少網友替沈玉琳祈福，希望他能早日康復。至於他的病況，芽芽今天在社群發文透露，目前狀況穩定，大家不用太過擔心，並呼籲避免不必要的揣測與打擾，讓祝福成為最強大的力量。

☆民俗說法僅供參考☆

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