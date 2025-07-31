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李恕權挺罷免遭嗆滾回美國！女兒李可心挺身護父「痛哭吐心聲」

〔記者邱奕欽／台北報導〕李恕權表態支持7月26日的大罷免行動後，遭部分藍白支持者湧入社群批評「多管閒事」，甚至狠嗆他是「長年不在台灣的美國人」要他「滾回美國」。對此，女兒李可心29日透過臉書澄清父親長期定居台灣，強調「爸爸確實是美國人，但爸爸也是台灣人，這是他的家！」反駁外界質疑父親「蹭熱度」的同時，卻也難掩哀傷情緒，心情意外受到不小影響。

李恕權（左）遭藍白支持者謾罵，讓女兒李可心萬分不捨，心情受到影響。（翻攝自臉書）李恕權（左）遭藍白支持者謾罵，讓女兒李可心萬分不捨，心情受到影響。（翻攝自臉書）

李恕權先前公開表示將從海外返台參與罷免投票，認為罷免制度是憲法賦予的最後防線「挽救國家主權」，他批評有部分人受外力影響、出賣主權，迫使人民被動行使罷免權，強調民主制度雖然效率不如威權，但能自我修正、避免代價由全民承擔。面對爭議，李恕權也呼籲雙方多一點包容，被罷免者應勇於反省，坦言雖然遭到不少批評「多管閒事」，仍秉持母親教誨「你住在哪裡，就應該為那裡的人服務。」

不過在首波罷免投票結果出爐後，李恕權的社群帳號湧入大量藍白支持者群起出征，不僅狠批他「多管閒事」、「硬要參一腳」，更質疑其國籍身份，甚至冷嘲熱諷是「過氣藝人」。對此，女兒李可心隨即發文澄清，指父親自她1996年出生後便一直在台灣生活，即便長期奔波仍以台北為家，直到去年教職屆滿退休後才移居泰國，過去20年都在科學園區與大學任教，還利用空檔時間免費教學生英文。

「爸爸確實是美國人，但爸爸也是台灣人，這是他的家。」李可心更為父親平反「蹭熱度」質疑，透露李恕權婉拒過不少演唱會與活動邀約，全因爲「他想把舞台留給下一代！」同時，李可心也由衷感謝父親的堅持，「我很謝謝爸爸的多管閒事，因為民主社會就是需要大家多管閒事。」現年67歲李恕權曾於美國NASA任職，1980年代憑藉代表作《迴》成名獲封「蚱蜢王子」，爾後淡出演藝圈專注工程及教育領域至今。

面對親友表態「蚱蜢王子李恕權是我小時候的偶像，已成經典，說過氣是邱毅的自介文嗎？」李可心則感性表示「謝謝老師的支持，要再和老師一起努力！」更有許多網友力挺送暖，「可心辛苦了，我很能體會不捨爸爸的心情，抱。」李可心逐一回應，卻皆附上痛哭的表情符號，顯見心情受到不小影響。針對有酸民嗆聲「講一堆，還不是很在意外媒怎麼看大罷免。」李可心也不甘示弱直球回擊「超在意！」

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