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娛樂 最新消息

杜忻恬「熱褲＋削肩」性感炸場 龍千玉直誇超有魅力

台語天后龍千玉上《綜藝一級棒》。（中視提供）台語天后龍千玉上《綜藝一級棒》。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕綜藝節目《綜藝一級棒》本週迎來「一級棒璀璨歌廳Show」主題特集，特別邀請台語天后龍千玉擔任重量級嘉賓，節目氛圍熱鬧非凡，歌舞輪番上陣，笑聲與掌聲不斷。

龍千玉一出場便勾起眾人回憶，她分享當年跑場餐廳秀的趣事，像是唱歌時被鐵板牛排的煙嗆到、演出途中傳來「XX車主請移車」的廣播聲，還有舞群高跟鞋不慎飛入客人牛排中的尷尬經歷，笑翻全場。當晚她一口氣獻唱〈鄉愁〉、〈傷痕〉等四首經典歌曲，深情演出令觀眾與她本人都感動不已。

杜忻恬短熱褲，展現嫵媚動人的性感歌舞。（中視提供）杜忻恬短熱褲，展現嫵媚動人的性感歌舞。（中視提供）當然，節目最火辣的焦點，莫過於杜忻恬火辣上陣挑戰性感舞曲！為回應網友敲碗，杜忻恬與陳孟賢進行「歌舞PK秀」，她選唱張惠妹的〈薇多莉亞的秘密〉，一襲削肩上衣搭配超短熱褲，展現撩人身段，邊唱邊跳火辣指數破表，性感舞姿連龍千玉都直誇「超有魅力」。

陳孟賢表演時眼神超殺。（中視提供）陳孟賢表演時眼神超殺。（中視提供）

陳孟賢登上攝影棚內的升降鐵籠。（中視提供）陳孟賢登上攝影棚內的升降鐵籠。（中視提供）

陳孟賢則以蔡依林的〈看我七十二變〉反擊，誇張造型搭配豹紋褲與螢光綠上衣，大秀扭腰舞技，還登上攝影棚升降鐵籠吊掛登場，宛如巨星開唱。雖被康康笑虧是「備審籠裡的嫌犯」，但他銳利眼神驚艷全場，連龍千玉都說：「像在看演唱會一樣精彩！」

李子森（後）、杜忻恬合唱〈小姐請你給我愛〉。（中視提供）李子森（後）、杜忻恬合唱〈小姐請你給我愛〉。（中視提供）

杜忻恬隨後與李子森合唱〈小姐請你給我愛〉，互動甜蜜、粉紅泡泡四溢；陳孟賢與吳美琳的〈愛老虎油〉、郭婷筠與沈建豪的〈可愛的冤仇人〉等四對CP演出，也讓康康笑喊：「我看了都好想結婚！」氣氛歡樂滿點，為這集節目劃下精彩句點。

許志豪（左起）、陳隨意、李子森模仿劉文正披白圍巾。（中視提供）許志豪（左起）、陳隨意、李子森模仿劉文正披白圍巾。（中視提供）

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