遭爆私生子、愛上雙胞胎！賭王兒「跟妹妹太親密」大動作澄清

〔記者陽昕翰／台北報導〕已故賭王何鴻燊與四太梁安琪的兒子何猷君桃花緋聞不斷，他在2019年和超模奚夢瑤結婚，夫妻倆育有一雙子女。沒想到近日何猷君又被爆出私生子以及跟妹妹何超欣感情太好的傳言，逼得他親上火線回應。

已故賭王何鴻燊兒子何猷君桃花緋聞不斷，親自回應了（擷取自何猷君ig）

何猷君稍早在社群發聲：「大家別問我發生什麼事了，這瓜連我自己都吃不懂啊！」他先否認私生子，「先是說我和其他女性有小孩，這個我2019年就闢謠過沒有小孩！又說是和雙胞胎姐妹都談過戀愛，我整個看傻眼。」

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近來何猷君與妹妹多年前在床上的貼臉自拍又被翻出炒作，他無奈澄清：「竟然造謠我和自己妹妹有關，還有人幫著圓，說是因為一起被綁架了。哇，大家的想像力也太豐富了吧，下一步該不會是說我和金字塔裡的外星人談戀愛了吧！」

何猷君最後表示：「本來覺得這種假到離譜的事沒必要發聲，但為了其他被牽連造謠的當事人，還是得鄭重聲明一下，全部都是假的！假的！假的！」

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