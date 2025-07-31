晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃宏軒陪母抗癌半年 收「最沉重診斷」後發文報平安：我媽超勇的

〔記者李紹綾／台北報導〕黃宏軒4月在社群提到，媽媽罹患大腸癌第四期，時隔3個多月，昨（30日）再度發文報平安，透露媽媽歷經手術後，目前狀況一切順利，他開心喊：「感謝媽媽沒有放棄，感謝老天爺。」

黃宏軒在限時動態提到，媽媽於30日進行切除大型腫瘤的手術，當晚被送入ICU（加護病房），「一夜難眠之後，馬上就收到了好消息！轉進一般病房了，恢復的很好，我媽超勇的啦，手術超順利」。

黃宏軒曾在4月分享與媽媽的合照，坦言這半年來自己一直陪伴著媽媽對抗病魔，但最終還是收到了「最沉重的診斷」，就是媽媽被診斷出罹患大腸癌第四期，他直言：「對我來說這無疑是有記憶以來面臨過最大的恐懼和挑戰。」

經過深思熟慮後，黃宏軒表示，媽媽決定不再接受治療，「她說想要好好享受剩餘的時光。我也只能尊重她的選擇」，面對這樣重大的人生決定，他感慨說：「媽媽的心裡居然意外地釋然。」

最後，黃宏軒感性寫道：「人生本來就充滿未知與無常，我們能做的或許只是好好的活在當下，在生死面前，許多事都變得渺小，而一顆樂觀、堅韌的心，就是對抗病魔最好的良藥，媽媽妳好勇敢，妳一定會好起來！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中