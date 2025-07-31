黃宏軒陪母抗癌半年 收「最沉重診斷」後發文報平安：我媽超勇的

〔記者李紹綾／台北報導〕黃宏軒4月在社群提到，媽媽罹患大腸癌第四期，時隔3個多月，昨（30日）再度發文報平安，透露媽媽歷經手術後，目前狀況一切順利，他開心喊：「感謝媽媽沒有放棄，感謝老天爺。」

黃宏軒在限時動態提到，媽媽於30日進行切除大型腫瘤的手術，當晚被送入ICU（加護病房），「一夜難眠之後，馬上就收到了好消息！轉進一般病房了，恢復的很好，我媽超勇的啦，手術超順利」。

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黃宏軒曾在4月分享與媽媽的合照，坦言這半年來自己一直陪伴著媽媽對抗病魔，但最終還是收到了「最沉重的診斷」，就是媽媽被診斷出罹患大腸癌第四期，他直言：「對我來說這無疑是有記憶以來面臨過最大的恐懼和挑戰。」

經過深思熟慮後，黃宏軒表示，媽媽決定不再接受治療，「她說想要好好享受剩餘的時光。我也只能尊重她的選擇」，面對這樣重大的人生決定，他感慨說：「媽媽的心裡居然意外地釋然。」

最後，黃宏軒感性寫道：「人生本來就充滿未知與無常，我們能做的或許只是好好的活在當下，在生死面前，許多事都變得渺小，而一顆樂觀、堅韌的心，就是對抗病魔最好的良藥，媽媽妳好勇敢，妳一定會好起來！」

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