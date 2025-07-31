金鐘60主視覺亮相！姚淳耀、柯震東獻聲共譜未來序曲

〔記者侯家瑜／台北報導〕今年邁入里程碑的第60屆金鐘獎，以「下一秒・未來」為主題，象徵台灣影視產業歷經一甲子的沉澱與突破，迎向更多元、創新的時代。影視局特別攜手三立團隊、視覺總監陳怡潔與國際知名書法藝術家董陽孜，共同打造主視覺，融合傳統與當代藝術，為金鐘60注入深層文化靈魂。

金鐘60主視覺設計。（三立提供）

現年82歲的董陽孜以現代書法見長，曾登上紐約大都會博物館，更獲《紐約時報》盛讚為「用筆墨寫自由」的藝術家。此次她親筆書寫「金鐘60」四字，其中數字「6」巧妙設計為蛇形，呼應蛇年意象。主視覺由設計團隊Path & Landform延伸創意，將書法筆觸與現代設計語彙結合，以螢光黃與黑白筆墨對比，營造跨時代的視覺張力，傳遞台灣影視持續蛻變的精神。

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姚淳耀為金鐘60前導影片獻聲。（三立提供）

柯震東為金鐘60前導影片獻聲。（三立提供）

除視覺呈現外，金鐘60也邀來去年主持戲劇金鐘的姚淳耀與迷你劇男配得主柯震東為前導影片獻聲，以溫柔卻堅定的語調，交織出典禮的感性與力量。姚淳耀直言：「能用聲音參與這屆金鐘，是一種榮譽，也像象徵性的交棒。」

金鐘60主視覺設計通用版。（三立提供）

為慶祝金鐘60，文化總會將於10月推出總統府光雕展演，透過影像投影回顧臺灣經典作品與時代記憶；此外，也將發行特別紀念特刊，橫跨戲劇、廣播、節目三大領域，完整記錄台灣聲音與影像產業的演進。

金鐘60主視覺設計。（三立提供）

金鐘60特刊與書盒模擬示意圖。（三立提供）

年三場典禮將在台北流行音樂中心舉行，10月11日為廣播金鐘、10月17日節目類金鐘、10月18日則是戲劇類金鐘，向辛勤耕耘的創作者致上最崇高敬意，也象徵台灣影視邁向下一個更耀眼的60年。

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