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新本土劇女神「剪耳下超短髮」亮相 經紀公司曾私下擔憂：接不到工作

賴郁庭很適合短髮，更顯五官突出。（凱渥提供）賴郁庭很適合短髮，更顯五官突出。（凱渥提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕賴郁庭從《天之驕女》、《一家團圓》就參與八點檔演出，177公分高的她算是新一代台八女神，近日在三立新八點檔《百味人生》中挑戰全新角色，為了更貼近劇中「男孩系女孩」的性格，她決定剪去陪伴自己近20年的長髮，以全新短髮造型亮相，令人眼睛一亮。從國中以後就再沒剪過短髮的賴郁庭，一直都是以長髮飄逸、氣質溫柔的形象出現在螢光幕前。這次大膽轉型，是她出道以來的最大轉變之一。

她說：「這是我第一次為角色剪短頭髮，心裡感覺七上八下，非常緊張，也覺得非常具有挑戰性，同時也很興奮很期待。」造型改變後，她也更能進入角色狀態，「她說話很直接、動作大、走路風風火火，完全跟我以往的角色性格不同，反而讓我演起來很過癮！」

賴郁庭短髮造型讓人眼睛為之一亮。（凱渥提供）賴郁庭短髮造型讓人眼睛為之一亮。（凱渥提供）

剪髮當下，她坦言其實沒有想像中困難，反而有種「正式進入角色」的儀式感，「像是某個階段的結束，也是新階段的開始。」

賴郁庭為戲剪去20年長髮。（凱渥提供）賴郁庭為戲剪去20年長髮。（凱渥提供）

不過短髮曝光後，不只粉絲驚呼連連，連家人看到她也差點認不出來，「我媽在我出門剪髮前覺得很緊張，但還是一直安慰自己說剪出來應該會很好看，剪完一看到我很驚艷的表示：『天啊很好看耶！』 」她笑說家人雖然一開始很驚訝，但看到她眼神中的自信，也都紛紛給予支持。

至於經紀公司第一眼看到新造型則略顯緊張，有同事皺眉問她：「妳這麼帥氣，是不是要搶男生的工作啦？」還有人私下擔憂這樣會不會接不到代言和時尚工作。賴郁庭坦言，這些聲音她都有聽到，「但我相信，好的角色和作品會說服大家，髮型不會是一種限制，只是其中一部分。」

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