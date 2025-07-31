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《甄嬛傳》華妃減肥減到崩潰 忍痛拒絕美食表情超有戲

《甄嬛傳》「華妃」蔣欣被減肥逼到崩潰。（翻攝自微博、小紅書）《甄嬛傳》「華妃」蔣欣被減肥逼到崩潰。（翻攝自微博、小紅書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星蔣欣因出演宮鬥劇《後宮甄嬛傳》中的「華妃娘娘」爆紅，身為女演員的她十分注重身材管理，但偶爾也會被經紀人逼減肥到崩潰，近來一段影片在微博瘋傳，有名粉絲在飛機上巧遇蔣欣，發現當空服人員在發飛機餐時，蔣欣果斷拒吃，但又忍不住被食物吸引，痛苦掙扎的表情引發話題。

蔣欣坐飛機拒吃餐點，痛苦掙扎的表情引發話題。（翻攝自小紅書）蔣欣坐飛機拒吃餐點，痛苦掙扎的表情引發話題。（翻攝自小紅書）

從影片中可見，一名空服人員正在問蔣欣要什麼餐點，選擇有雞肉飯、蝦仁蒸餃、牛肉三明治等，她果斷拒絕，直接要求對方不用端給她，連水果都不敢吃，崩潰到摀住臉不看食物，但當空服員送餐給其他乘客時，蔣欣又忍不住一直偷看餐點到底長怎樣，搞笑畫面全被拍下。

此事也在微博引發熱議，許多網友紛紛留言，「原來每個人減肥都一樣很痛苦」、「女明星真難當，這麼瘦了還要節食」、「對愛吃美食的人來講餓肚子真的很難受」。

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