沈玉琳病倒消息傳到中國！大批小粉紅翻牆留言集氣

沈玉琳日前傳出猛爆性肝炎住進加護病房，老婆芽芽今日透露他的病情已穩定，盼外界不要太過擔心。（翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕主持人沈玉琳29日傳出因猛爆性肝炎住進三總加護病房，妻子芽芽今（31）日透過沈玉琳臉書發文，透露他目前狀態已經穩定下來，要大家不用太過擔心。貼文發出不久，立刻湧入網友的打氣留言，其中也出現多則簡體中文的留言，應是他病倒一事已經傳到中國。

沈玉琳從幕後製作人轉戰幕前，現又將YT經營的有聲有色，圈粉無數，如今病倒住院，因發外界擔憂，紛紛湧入留言替他集氣，「玉琳哥，祝你早日康復，繼續替我們帶來歡樂」、「大家都還要聽你說笑話哦，加油」、「玉琳哥請安心靜養，健康第一」。

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值得注意的是，留言區中還出現不少簡體中文，許多中國網友紛紛翻牆留言，多半都是從沈玉琳先前上節目《康熙來了》時期就累積的粉絲，有名中國網友更表示「這是我第一次為一個素味謀面的人擔心」，溫暖話語令人為之動容。

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