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女公關獲保護令9小時後被情殺 陳珮甄痛問：究竟能保護誰？

陳珮甄（右）見女公關喪命有感而發。（翻攝自IG、臉書）陳珮甄（右）見女公關喪命有感而發。（翻攝自IG、臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市信義區昨晚發生駭人聽聞的情殺案，一名27歲谷姓女公關遭疑似有暴力傾向的劉姓前男友割喉身亡，而谷女在案發前9個小時才在社群PO文「保護令下來了」，沒想到還是發生憾事。對此，迪化街名門前媳婦陳珮甄今（31）有感而發在臉書嘆「保護令究竟能保護誰？」

陳珮甄前年與兩性作家H辦完婚宴後，去年2月底就宣布分手，雙方撕破臉，多次在網路展開攻防戰，她更多次指控對方為「恐怖情人」。看到這起命案，她在臉書發文感嘆，「恐怖情人之所以恐怖，是因為在一開始，妳／你不會看見對方的可怕之處。他們可能很溫和、甚至貼心。但進入關係後，他開始展現情緒化的那一面；當他變著方法意圖控制妳，妳受不了想斷開關係，他就會用各種方式告訴妳：別想離開我，否則妳會付出慘痛的代價。」

陳珮甄感慨指出，許多恐怖情人未痛下殺手之前，往往沒人相信受害者的處境，甚至還會被身邊的人質疑，「是你做了什麼讓他不開心的事吧？要不然他怎麼會變成這個樣子。」她呼籲，如果身邊有人遭遇前任騷擾、求助時，千萬不要忽視，「你看這次事件，女生申請保護令、『不理他』的結果是什麼？一條人命就這樣沒了。」她希望大家能正視這些警訊，讓悲劇不再發生。

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